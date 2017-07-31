Şehit er son yolculuğuna uğurlandı

Hakkari'de silah arkadaşı tarafından yanlışlıkla vurulması sonucu şehit düşen Deniz Piyade Sözleşmeli Er Semih Akyıldız, memleketi Kütahya'da son yolculuğuna uğurlandı.

Şehidin cenazesi, Dumlupınar Üniversitesi Kütahya Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesi morgundan alınarak Ulu Cami'ye getirildi.

Cenaze törenine, şehidin ailesi ve yakınlarının yanı sıra Vali Ahmet Hamdi Nayir, Hava Er Eğitim Tugay ve Garnizon Komutanı Hava Piyade Tuğgeneral Bülent Tatkan, Foça Amfibi Deniz Piyade Tugay Komutanı Tuğamiral Gürsel Çaypınar, Belediye Başkanı Kamil Saraçoğlu, Cumhuriyet Başsavcısı Ali Ulvi Yılmaz, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Tayfun Dündar, İl Emniyet Müdürü Hasan Çevik ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Akyıldız'ın cenazesi, Kütahya Hava Şehitliği'ne defnedildi.

Hakkari-Van karayolunun güvenliğini sağlamak amacıyla Çukurca ilçesi Testere Dağı yakınlarında görev yapan personelin değişimi sırasında bir asker, yanlışlıkla Deniz Piyade Sözleşmeli Er Semih Akyıldız'ı silahla yaralamıştı. Hakkari Devlet Hastanesine kaldırılan Akyıldız, burada şehit düşmüştü.