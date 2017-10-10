Şehit er Özmen son yolculuğuna uğurlandı

İzmir Merkez Komutanlığı Urla ilçe Jandarma Komutanlığında, askeri personelin silahından çıkan kaza kurşunuyla şehit düşen er Ramazan Özmen, memleketi Konya'da son yolculuğuna uğurlandı.

Şehit Özmen'in cenazesi, silah arkadaşlarının omuzunda merkez Selçuklu ilçesindeki tarihi namazgaha getirildi.

Cenaze törenine katılan şehit Özmen'in ailesi ve bazı yakınları ayakta durmakta güçlük çekti.

Şehidin cenazesi, İl Müftüsü Ali Akpınar'ın kıldırdığı namazın ardından Konya Şehitliği'ne defnedildi.

Törene, şehidin ailesi ve yakınlarının yanı sıra, Kalkınma Bakanı Lütfi Elvan, Vali Yakup Canbolat, Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Akyürek, Kadınhanı Belediye Başkanı Mehmet Nuri Ödük, mülki ve askeri erkan ile çok sayıda vatandaş katıldı. AA