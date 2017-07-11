Şehit er için tören düzenlendi

Kütahya'da devriye jandarma timini taşıyan araç ile kamyonetin çarpışması sonucu şehit olan er Çınar Taş için İl Jandarma Komutanlığında tören düzenlendi.

Dumlupınar Üniversitesi Kütahya Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesi morgundan alınan Çınar Taş'ın (22) cenazesi, İl Jandarma Komutanlığına getirildi. Türk bayrağına sarılı tabut, tören alanındaki katafalka konuldu.

Burada şehidin öz geçmişi okundu. İl Müftüsü Hüseyin Hazırlar'ın Kur'an-ı Kerim okumasının ardından dualar edildi.

Törene, Vali Ahmet Hamdi Nayir, AK Parti Kütahya milletvekilleri İshak Gazel, Vural Kavuncu, Ahmet Tan, Belediye Başkanı Kamil Saraçoğlu, Cumhuriyet Başsavcısı Ali Ulvi Yılmaz, Hava Er Eğitim Tugay ve Garnizon Komutanı Tuğgeneral Bülent Tatkan, İl Emniyet Müdürü Hasan Çevik, İl Jandarma Komutanı Albay Mustafa Uğur katıldı.

Şehidin tabutu, askerlerin omzunda taşınarak cenaze aracına konuldu. Taş'ın naaşı, Kütahya Hava Er Eğitim Tugay Komutanlığından askeri uçakla, defnedilmek üzere memleketi Kahramanmaraş'a gönderildi.