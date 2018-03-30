  • 30 MART 2018, CUMA

TRT Haber

  • Adana
  • Adapazarı
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • İzmit
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Ankara
Hafif Yağmurlu
Hafif Yağmurlu
  • DOLAR 3.955
    EURO 4.874
  • BIST 114930.22
    ALTIN 168.477
Reklamı Kapat
Buradasınız : » » Şehit er Hidayet Tokmak son yolculuğuna memleketinde uğurlandı

Şehit er Hidayet Tokmak son yolculuğuna memleketinde uğurlandı

Hakkari'de bölücü terör örgütü mensuplarının saldırısında yaralanan ve tedavi gördüğü hastanede şehit olan sözleşmeli er Hidayet Tokmak, memleketi Çorum'da toprağa verildi.

yazıyı büyüt yazıyı küçült
Şehit er Hidayet Tokmak son yolculuğuna memleketinde uğurlandı

Ankara'dan helikopterle Çorum'un Bayat ilçesine bağlı Dorukseki köyüne getirilen 26 yaşındaki şehit Hidayet Tokmak'ın Türk bayrağına sarılı tabutu, silah arkadaşlarının omzunda köy meydanına götürüldü.

Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz, burada şehidin babası Mustafa ve annesi Fadime Tokmak ile diğer aile üyelerine başsağlığı dileklerini iletti.

Şehidin öz geçmişinin okunmasının ardından İl Müftüsü Ahmet Akın tarafından cuma namazını müteakiben cenaze namazı kıldırıldı. Şehit Tokmak'ın naaşı, daha sonra köy mezarlığında defnedildi.

Cenazeye Tokmak'ın ailesi ve yakınlarının yanı sıra Çorum Valisi Necmeddin Kılıç, AK Parti Çorum Milletvekilleri Salim Uslu ve Ahmet Sami Ceylan, Kırıkkale Garnizon Komutanı Tuğgeneral Selami Arslan, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ile çok sayıda vatandaş katıldı.

Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde 2 Kasım 2017'de bölücü terör örgütü mensuplarıyla çıkan çatışmada yaralanan sözleşmeli er Hidayet Tokmak, yaklaşık 4 aydır tedavi gördüğü Ankara Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde dün yaşamını yitirdi.

Kaynak: AA

Etiketler: şehit er hidayet tokmak, Hakkari, çorum
Aşağıdaki kodu sitenize ekleyerek haberi paylaşabilirsiniz.
﻿

MANŞETLER



Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz, kaynak gösterilmeden kullanılamaz.
İLETİŞİM KÜNYE Copyright © 2018. TRT HABER