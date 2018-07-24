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Şehit er Fatih Ercan son yolculuğuna uğurlandı

Hakkari'de terör örgütü PKK'ya operasyonda yaralanan ve tedavi gördüğü hastanede şehit olan Piyade Sözleşmeli Er Fatih Ercan, memleketinde son yolculuğuna uğurlandı.

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Şehit er Fatih Ercan son yolculuğuna uğurlandı

Şehit Piyade Sözleşmeli Er Fatih Ercan için memleketi Elazığ'da tören düzenlendi. Ankara'dan uçakla götürülen şehidin Türk bayrağına sarılı naaşı, meslektaşlarının omuzlarında taşınarak İzzetpaşa Camii'nde katafalka konuldu.

Şehidin babası Cimşit ve kardeşi Kürşat Ercan ile düğün hazırlığında olduğu ve yaklaşık 2 ay önce nikah kıydığı eşi Tülin Ercan, tabuta sarılarak gözyaşı döktü.

Vatandaşlardan tepki

Elazığ İl Müftüsü Yusuf Sarıkaya'nın kıldırdığı cenaze namazının ardından Ercan'ın cenazesi top arabasına konularak, tören mangası eşliğinde bir süre taşındı.

Bu sırada vatandaşlar tekbir getirip "Kahrolsun PKK" sloganları attı. Bir vatandaş ise, "PKK ile olan siyasileri Allah kahretsin, Demirtaş'ı ziyaret edenlerin Allah belasını versin, lanet olsun onlara" sözleriyle tepkisini dile getirdi.

Şehidin naaşı, Gümüşkavak Mahallesi Yeşiltepe Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Cenaze törenine Elazığ Valisi Çetin Oktay Kaldırım, AK Parti Elazığ Milletvekili Zülfü Tolga Ağar, Belediye Başkanı Mücahit Yanılmaz, 8. Kolordu Komutanı Korgeneral Osman Erbaş, İl Emniyet Müdürü Doğan Cangül, İl Jandarma Alay Komutanı Albay Necip Çarıkcıoğlu, AK Parti İl Başkanı Ramazan Gürgöze de katıldı.

Kaynak: AA

Etiketler: Şehit Piyade Sözleşmeli Er Fatih Ercan, Hakkari, Elazığ
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