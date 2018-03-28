  • 28 MART 2018, ÇARŞAMBA

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Buradasınız : » » Şehit emniyet müdürü Önder Güzel'in ismi kütüphaneye verildi

Şehit emniyet müdürü Önder Güzel'in ismi kütüphaneye verildi

15 Temmuz'da Özel Harekat Daire Başkanlığı'na düzenlenen bombalı saldırıda şehit düşen Özel Harekat Daire Başkan Yardımcısı Güzel'in adı kütüphanede yaşatılacak.

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Şehit emniyet müdürü Önder Güzelin ismi kütüphaneye verildi

Emniyet Genel Müdürlüğü'nün hazırladığı Çocuk ve Gençler Sosyal Koruma ve Destek Programı (ÇOGEP) kapsamında, Ankara Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğünce Mamak ilçesindeki Şehit Hasan Altın Ortaokulu binasında hazırlanan "Z Kütüphane" hizmete açıldı.

Ankara Emniyet Müdür Yardımcısı Ayşegül Özcan, 15 Temmuz darbe girişimi gecesi Gölbaşı'daki Özel Harekat Daire Başkanlığı'na hava saldırısı düzenlendiğini hatırlattı. Özcan, kütüphaneye saldırıda şehit olan Önder Güzel'in adının verildiğini söyledi. 

"Bu proje kapsamında yaptırmış olduğumuz Z- Kütüphanemize, 15 Temmuz 2016 günü ülkemize yapılan hain darbe girişiminde şehit düşen 2. Sınıf Emniyet Müdürü Önder Güzel'in ismini vererek, zaten gönlümüzde olan şehidimizin adının ebediyen yaşatılması istenmiştir. Bu kütüphaneden faydalanacak genç kardeşlerim, umarım şehidimizin adını taşıyan bu kütüphanede okuduğunuz kitaplar sayesinde daha çok öğrenir, hayal kurar ve kurduğunuz hayalleri gerçekleştirebilmek, gerek Önder Güzel'in gerekse binlerce şehidimizin emaneti olan ülkemizi kalkındırmak için daha çok çalışır ve onlara layık olursunuz."

Şehit Önder Güzel'in eşi Yeşim Güzel de kütüphanenin hayırlı olmasını dileyerek, eşinin isminin bu sayede yaşatılacağı için mutluluk duyduğunu ifade etti

Konuşmaların ardından dualar eşliğinde kütüphanenin açılışı yapıldı.

Kaynak: AA

Etiketler: şehit, Önder Güzel, 15 temmuz, kütüphane
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