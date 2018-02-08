Şehit Doğan ve Akpınar memleketlerinde toprağa verildi

Polateli ilçesine bağlı Yılanca köyündeki camide düzenlenen törene, şehidin babası Hanifi, annesi Gülizar Doğan ile kardeşlerinin yanı sıra Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Sağlık Bakanı Ahmet Demircan, Kilis Valisi Mehmet Tekinarslan, 5. Zırhlı Tugay Komutanı Tuğgeneral Ali Ekiyor ile şehit yakınları ve köylüler katıldı.

Tören sırasında şehit yakınları tabuta sarılarak gözyaşı dökerken, bazı şehit yakınları da "Üzülmeyin, o şehit oldu. Hainleri sevindirmeyin" diye teselli etti. Tören sırasında zaman zaman gözyaşlarına hakim olamayan baba Hanifi Doğan, tabuta sarılarak, "El Bab'a gittin yaralandın. Senin görevini ben tamamlayacağım, o dağlara ben gideceğim." dedi.

"Anasız olur, babasız olur, evlatsız da oluyormuş ama vatansız olunmaz"

Köy meydanında gözyaşı döken bazı şehit yakınlarına seslenen yaşlı bir vatandaş da 1998 yılında oğlunun şehit düştüğünü dile getirerek, "Acınızı paylaşıyorum. Ben de şehit babasıyım. Bizi yıldıramazlar. O imansızlar bizi yıldıramazlar. Ben de Mustafamı kaybettim. Kader arkadaşıyız, acını paylaşıyorum. Düşmanı sevindirmeyelim, Allah ordumuza, devletimize güç versin. Allah kahraman ordumuzu karada, havada muzaffer etsin. Sizden de tek isteğim dik durun, hainleri sevindirmeyin. Anasız olur, babasız olur, evlatsız da oluyormuş ama vatansız olunmaz. O yüzden dik durup o hainler sevindirmeyeceğiz." diye konuştu.

Öte yandan, tören sırasında şehidin akrabası Ali Doğan da sarıldığı şehidin fotoğrafını bir an olsun elinden bırakmadı.

Şehidin ağabeyi Mustafa, tabutun başına gelerek, "Ölüm sana yakışmadı ama sen artık şehitsin." diye seslendiği tören sırasında şehidin kardeşi Sedat ise "Hakkını helal et, vatan sağolsun." dedi.

Törene katılan bakanlardan Abdulhamit Gül'ün de bazı askerler gibi duygulandığı ve gözyaşlarına hakim olmaya çalıştığı görüldü.

Şehit Piyade Uzman Çavuş Yunus Emre Doğan'ın cenazesi, törenin ardından Yılanca köyü mezarlığında defnedildi.

Şehit Piyade Astsubay Kıdemli Çavuş Ömer Bilal Akpınar Karabük'te toprağa verildi

Suriye'nin Afrin bölgesinde terör örgütü PYD/PKK mensuplarınca düzenlenen saldırıda şehit olan Piyade Astsubay Kıdemli Çavuş Ömer Bilal Akpınar, memleketi Karabük'te son yolculuğuna uğurlandı.

Kent Meydanı'nda düzenlenen törene, şehidin babası İsmail ve annesi Ülker, eşi Hafize Nur ve kız kardeşi Beyza Akpınar, Başbakan Yardımcısı Fikri Işık, Eski TBMM Başkanı ve AK Parti Karabük Milletvekili Mehmet Ali Şahin, Karabük Valisi Kemal Çeber, Zonguldak Valisi Ahmet Çınar, AK Parti Karabük Milletvekili Burhanettin Uysal, Çevre ve Şehircilik Bakan Yardımcısı Mehmet Ceylan, Karabük Belediye Başkanı Rafet Vergili, Tuğgeneral Mustafa Üngör, askeri erkan ve diğer protokol üyeleri ile çok sayıda vatandaş katıldı.

Şehidin eşi Hafize Nur'un tören alanına eşine ait üniformayla geldiği görüldü. Şehidin annesi ve kız kardeşi ayakta güçlükle durdu.

Tören sırasında şehit yakınları tabuta sarılarak gözyaşı dökerken, bazı şehit yakınları ve şehidin silah arkadaşları onları teselli etmeye çalıştı.

Şehit Akpınar'ın cenazesi, kılınan cenaze namazının ardından Safranbolu İlçe Mezarlığı'nda bulunan şehitliğe defnedildi.

Zeytin Dalı Harekatı kapsamında dün Afrin'in Bülbül beldesi güneybatısı ve El Maski civarında bulunan Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) unsurlarına yönelik PYD/PKK mensuplarınca gerçekleştirilen tanksavar ve havan saldırıları sonucu 2 asker şehit olmuştu.

Kaynak: AA