  • 09 TEMMUZ 2017, PAZAR

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Buradasınız : » » Şehit çocukları 'kırmızı plakalı' araçla tur attı

Şehit çocukları 'kırmızı plakalı' araçla tur attı

Milli Savunma Bakanı Işık, helikopterin Kartepe'de düşmesi sonucu şehit olan DSA Astsubay Üstçavuş Ömer Burak Öğüt'ün çocuklarının sünnet düğünü için makam aracını tahsis etti.

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Şehit çocukları kırmızı plakalı araçla tur attı
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