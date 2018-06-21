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Şehit cenazesinde Kılıçdaroğlu’nun çelengi parçalandı

Hakkari şehidi Piyade Onbaşı Aliseydi Özdemir son yolculuğuna uğurlandı. Yakınları CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun cenazeye gelen çelengini parçalayarak tepki gösterdi.

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Şehit cenazesinde Kılıçdaroğlunun çelengi parçalandı

Piyade Onbaşı Aliseydi Özdemir Hakkari Çukurca'da teröristlerin roketli saldırısında şehit düştü.

Özdemir, 25 yaşındaydı. 4 çocuklu Özdemir ailesinin tek erkek evladıydı.

Çukurca şehidine son veda

Hakkari Dağ ve Komando Tugay Komutanlığı'nda ilk törenin ardından silah arkadaşları cenazesini memleketine uğurladı. 

Cenazesi Malatya'daki babaevine getirildi, Şehir Mezarlığı'nda tören yapıldı.

Kılıçdaroğlu çelenk yolladı

Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci de oradaydı. Şehidin cenazesi kılınan namazın ardından toprağa verildi.  

Cenazeye CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu çelenk yollamıştı. 

Kılıçdaroğlu'nun çelengine tepki

Tören öncesi şehidin naaşının musalla taşına getirilmesinden sonra bazı şehit yakınları çelengi parçaladı.

"Alın başınıza çalın"

Tekbir getirerek çelengi parçalayan vatandaşlar, CHP'ye tepki gösterdi.

“Çiçeğinizi şehide göndermeyin Edirne'deki Selahattin Demirtaş’a gönderin. Utanmadan çiçek gönderiyorsunuz. Bu şehidin kanında CHP’nin eli var. Çiçek göndermişler bir de, alın başınıza çalın.” 

Kaynak: TRT Haber, İHA

Etiketler: Kemal Kılıçdaroğlu, aliseydi özdemir
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