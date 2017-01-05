Şehit Başpolis Arslan son yolculuğuna uğurlandı

Aydın'ın Nazilli ilçesinde polis aracının tankerle çarpışması sonucu şehit olan Başpolis Yener Arslan'ın (46) cenazesi memleketi Gaziantep'te düzenlenen törenle toprağa verildi.

Şehit Arslan'ın Türk bayrağına sarılı cenazesi, helallik alınması için merkez Şahinbey ilçesi Nuri Pazarbaşı Mahallesi 10. Sokak'ta oturan babası Hasan (74) ve annesi Gönül Arslan'ın (67) evinin önüne getirildi.

Baba Hasan Arslan, oğluna gözyaşları içinde asker selamı verdi.

Helallik alınmasının ardından şehidin cenazesi Gaziantep Asri Mezarlığı'ndaki Bahaeddin Nakıpoğlu Camisi'ne getirildi.

Burada anne Gönül Arslan, oğlunun tabutuna sarılarak "vatan sağ olsun" diye ağlarken, baba Hasan Arslan ise "Vallahi beni çağırsalar askere, polise giderim. Niye yaşıyoruz? Vatan için. Benim yaşamamın anlamı yok. Oğlumla bir gün önce konuştum. 'Baba bir isteğin var mı?' diye sordu. Ben de 'Oğlum senin sesini duymak yetiyor' dedim." ifadelerini kullandı.

Arslan'ın oğulları Burak (16) ile Berat (14) da babalarının tabutuna sarıldı.

"Üzmeyin onu. Yatsın öyle güzel güzel"

Tören boyunca metanetini koruduğu gözlenen şehit Arslan'ın eşi Emine Arslan ise, eşinin fotoğrafına bakarak "Üzmeyin onu. Yatsın öyle güzel güzel." dedi.

Şehit Başpolis Arslan, Şahinbey Müftüsü Musa İmamoğlu'nun kıldırdığı cenaze namazının ardından, Asri Mezarlık'taki şehitlikte toprağa verildi.

Törene, şehidin ailesi ve yakınlarının yanı sıra Gaziantep Valisi Ali Yerlikaya, Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Durdu Yetkinşekerci, İl Jandarma Komutanı Albay Ömer Ersever, İl Emniyet Müdürü Erhan Gülveren ile diğer yetkililer ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Bursa'nın Mudanya ilçesinden kısa bir süre önce Nazilli'ye tayini çıktığı belirtilen Arslan'ın 19 yıldır meslekte olduğu öğrenildi.

Aydın-Nazilli karayolu Sanayi Mahallesi'ndeki kavşakta, önceki gün, "dur" ihtarına uymayan bir aracı takip eden Hasan Özdemir'in kullandığı 09 A 7444 plakalı polis aracı, Haşim Karatay yönetimindeki 20 SP 946 plakalı tankerle çarpışmış, kazada yaralanan polis memurları Hasan Özdemir ve Yener Arslan, kaldırıldıkları Nazilli Devlet Hastanesi'nde müdahaleye rağmen kurtarılamamıştı. AA