Şehit babası imama anlamlı ziyaret

Şehit oğlunun cenaze namazını kıldırdı, tüm Türkiye'ye onu konuştu.

Şehit polisin imam olan babası İbrahim Taşdemir, büyük bir metanetle oğluna son görevini yaptı.

Bir hafta önce Diyarbakır'da şehit düşen Özel Harekat polisi Ahmet Alp Taşdemir'in imam babası, metaneti ve gururlu duruşuyla hafızalara kazındı.

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, şehidin İzmir'in Selçuk ilçesindeki baba evine taziye ziyaretinde bulundu.

Erbaş, "Ahmet Alp yavrumuz, şehitlik mertebesiyle ölümü tattı. Vatan için millet için ezan için, birliğimiz beraberliğimiz için kardeşliğimiz için en yüce varlığı olan canını feda etti. Cenabı hak şehitliğini mebrur eylesin, makbul eylesin" dedi.

Taziye çadırında Kur'an-ı Kerim okundu.

Ardından Diyanet İşleri Başkanı, şehit babası imama Kur'an-ı Kerim ve bayrak armağan etti.

Kaynak: TRT Haber