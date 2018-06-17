Şehit babası Babalar Günü'nü buruk geçiriyor

Piyade Uzman Çavuş Gökhan Kurak, 7 ay önce teröristlerle girdiği çatışamada Hakkari'de şehit düştü. Şehidin babası Çevat Kurak, oğlundan ayrı olduğu ilk babalar gününü buruk geçiriyor.

2017'nin Kasım ayında şehit düşen oğlunun her an aklında olduğunu anlatan baba Kurak, evladının sesinin hala kulaklarında olduğunu söyledi.

"Şu an kalbimde yaşıyor. Benim çocuğum hala gelecek diye bekliyorum. Telefon çalacak ondan haber gelecek, dönecek diye bekliyorum"

Türk Silahlı Kuvvetleri de kahraman askerini, tıpkı Zonguldak'taki babası gibi unutmadı. Teröristlerle girdiği çatışmada 27 yaşında şehit düşen Kurak'ın adı, Irak'ın kuzeyine düzenlenen terör operasyonuna verildi. Babalar günü, 50 yaşındaki Cevat Kurak için hüznün gurura karıştığı bir güne dönüştü.

"Benim için bir gurur meselesi, gururlandım. Operasyona benim oğlumun, şehidimin isminin verilmesi benim için büyük bir gururdur."

Çaycuma'daki evinden çıkıp her gün oğlunun yanına giden Çevat Kurak, babalar gününü ilk kez oğlundan ayrı geçirdi.

Babalar gününün kendisi için üzgün geçeceğini söyleyen Kurak, "Oğlumu Türkiye Cumhuriyeti'ne şehit verdim. Tek diyebileceğim şey vatan sağolsun, milletimiz sağolsun." dedi.

Şehit Kurak'ın tam bir müzik aşığıydı ve neredeyse çalamadığı enstrüman yoktu. Hayali müzisyen veya asker olmaktı. Babasının çok isteyip de giyemediği üniformayı seçti.

Baba Kurak, "Askerliği istiyordu, çok istiyordu. Zamanında ben de çok istiyordum fakat üniformayı giymek bana nasip olmadı. O üniformayı giymek bizim için şereftir. Benim yerime üniformayı oğlum giydi. Düğününü yapacaktım, evini alacaktım ama olmadı. Cenabı Allah bizden fazla sevmiş." dedi.

Baba Cevat Kurak şimdi hem oğlu hem de onun silah arkadaşları için dua ediyor. Tek dileği, oğlunun adını taşıyan operasyonda Irak'ın kuzeyini teröristlere dar eden Mehmetçiklerin evlerine sağ salim dönmesi.

Kaynak: TRT Haber