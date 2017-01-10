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Buradasınız : » » Şehit astsubay son yolculuğuna uğurlandı

Şehit astsubay son yolculuğuna uğurlandı

Fırat Kalkanı Harekatında şehit olan Astsubay Muhammet Duran Keskin, memleketi Adana'da son yolculuğuna uğurlandı.

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Şehit astsubay son yolculuğuna uğurlandı
Türk Silahlı Kuvvetleri, Fırat Kalkanı Harekatı sırasında 29 Kasım'da iki askerle irtibatın kesildiğini açıklamıştı. 
 
Askerlerden 41 gün sonra acı haber geldi.
 
Şehit olan Astsubay Muhammet Duran Keskin'in naaşı Gaziantep'te düzenlenen törenin ardından memleketi Adana'ya uğurlandı.
 
Şehit için Sabancı Merkez Camiinde cenaze töreni düzenlendi.
 
Törene şehidin ailesi, yakınları, yetkililer ile çok sayıda hemşehrisi katıldı.
 
Şehit Astsubay Muhammet Duran Keskin'in naaşı kılınan cenaze namazının ardından Kabasakal Mezarlığında son yolculuğuna uğurlandı. 
Türk Silahlı Kuvvetleri, Fırat Kalkanı Harekatı sırasında 29 Kasım'da iki askerle irtibatın kesildiğini açıklamıştı.
Askerlerden 41 gün sonra acı haber geldi.
 
Şehit olan Astsubay Muhammet Duran Keskin'in naaşı Gaziantep'te düzenlenen törenin ardından memleketi Adana'ya uğurlandı.
 
Şehit için Sabancı Merkez Camiinde cenaze töreni düzenlendi.
 
Törene şehidin ailesi, yakınları, yetkililer ile çok sayıda hemşehrisi katıldı.
 
Şehit Astsubay Muhammet Duran Keskin'in naaşı kılınan cenaze namazının ardından Kabasakal Mezarlığında son yolculuğuna uğurlandı.
 
Etiketler: tsk, şehit, fırat kalkanı, muhammet duran
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