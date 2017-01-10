Şehit astsubay son yolculuğuna uğurlandı

Türk Silahlı Kuvvetleri, Fırat Kalkanı Harekatı sırasında 29 Kasım'da iki askerle irtibatın kesildiğini açıklamıştı.
Askerlerden 41 gün sonra acı haber geldi.
Şehit olan Astsubay Muhammet Duran Keskin'in naaşı Gaziantep'te düzenlenen törenin ardından memleketi Adana'ya uğurlandı.
Şehit için Sabancı Merkez Camiinde cenaze töreni düzenlendi.
Törene şehidin ailesi, yakınları, yetkililer ile çok sayıda hemşehrisi katıldı.
Şehit Astsubay Muhammet Duran Keskin'in naaşı kılınan cenaze namazının ardından Kabasakal Mezarlığında son yolculuğuna uğurlandı.