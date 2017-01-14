Şehit astsubay Özdil son yolculuğuna uğurlandı

Şırnak'ın Silopi ilçesinde zırhlı aracın çarpması sonucu yaralanan ve kaldırıldığı Silopi Devlet Hastanesinde şehit olan tankçı Astsubay Kıdemli Başçavuş Mustafa Özdil, Konya'da son yolculuğuna uğurlandı.

Şehit Özdil'in naaşı, merkez Meram ilçesindeki evinde helallik alınmasının ardından, cenaze namazı için Mürşit Pınar Camisi'ne getirildi.

Bu sırada şehidin oğlu Çağrı Özdil, "Aslan babam, sen üşüme" diyerek tabutu okşadı. Özdil, namaz kılınacağından dolayı tabutun başından ayrılması gerektiğini söyleyenlere, "Babamı yalnız bırakamam, tek başına bırakamam." diye cevap verdi.

Diğer oğlu Çağatay Özdil de tabuta sarılarak "Hani Başçavuş ölmezdi." diyerek gözyaşı döktü.

Şehidin naaşı, kılınan cenaze namazının ardından Konya Şehitliği'nde gözyaşları arasında toprağa verildi.

Törene, Konya Valisi Yakup Canbolat, Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Akyürek ve şehidin yakınları katıldı.