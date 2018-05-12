Şehit Astsubay Mustafa Kozak son yolculuğuna uğurlandı

Şırnak'ta PKK'lı teröristlerin döşediği el yapımı patlayıcının (EYP) infilak etmesi sonucu şehit olan Jandarma İstihbarat Astsubay Kıdemli Çavuş Mustafa Kozak, memleketi Manisa Salihli'ye bağlı Durasıllı Mahallesi'nde helallik alındıktan sonra cenaze namazının kılınacağı Hamidiye Camii'ne getirildi.

Şehidin anne ve babası Gülşen ve Hasan Kozak çiftiyle birlikte törene katılan şehidin eşi Rabia Kozak, eşinin askeri kıyafetini giydi. Rabia Kozak tabuta sarılarak “Sana kurban olsunlar” dedi.

Şehidin annesi Gülşen Kozak ise “Ağlamayacağım, o hainleri sevindirmeyeceğim. Senin görevinin başka Mustafalar devraldı. Sen rahat uyu Mustafam” diye konuştu.

Şehidin Kızkardeşi Sümeyra Kozak ve dedesi Mustafa Kozak da törene katıldı.

Hamidiye Camii'nde öğle namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından şehit Jandarma Astsubay Mustafa Kozak askerlerin omuzlarında binlerce vatandaşın gözyaşlarıyla cenaze aracına götürüldü.

Tekbirlerle Salihli’den Durasıllı’ya uğurlanan şehidin naaşı Durasıllı Mahalle Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Cenaze töreni boyunca Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü'ne bağlı ekipler de şehit ailesini yalnız bırakmayarak, destek verdi.

Kaynak: İHA