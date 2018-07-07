  • 07 TEMMUZ 2018, CUMARTESI

TRT Haber

  • DOLAR 4.574
    EURO 5.374
  • BIST 98733.89
    ALTIN 184.509
Reklamı Kapat
Buradasınız : » » Şehit Astsubay İsa Boztoprak son yolculuğuna uğurlandı

Şehit Astsubay İsa Boztoprak son yolculuğuna uğurlandı

Kütahya Jandarma Komutanlığı'ndan görevli olarak geldiği İstanbul'da geçirdiği trafik kazasında şehit olan Astsubay İsa Boztoprak, son yolculuğuna uğurlandı.

yazıyı büyüt yazıyı küçült
Şehit Astsubay İsa Boztoprak son yolculuğuna uğurlandı

Şehit Astsubay İsa Boztoprak için Tekirdağ Çorlu Süleymaniye Camii'nde cenaze töreni düzenlendi.

Boztoprak'ın öz geçmişinin okunmasının ardından Tekirdağ Müftüsü İsmail İpek cenaze namazı kıldırdı.

Boztoprak'ın cenazesi, daha sonra askeri top aracına taşındı. Boztoprak'ın annesi Bedriye ve babası Vahyettin Boztoprak ile kardeşleri, tabuta sarılarak ağladı.

Tören mangası tarafından Çorlu Şehitliği'ne getirilen şehidin cenazesi, burada toprağa verildi.

Cenaze törenine, Tekirdağ Valisi Mehmet Ceylan, CHP Tekirdağ Milletvekili İlhami Özcan Aygün, 5. Kolordu Komutanı Tümgeneral Gürsel Yüz, Çorlu ve Ergene kaymakamlarına vekalet eden Marmaraereğlisi Kaymakamı Sıdkı Zehin, Çorlu Belediye Başkanı Ahmet Sarıkurt, AK Parti Tekirdağ İl Başkanı Cüneyt Yüksel, şehit yakınları ile vatandaşlar katıldı.

Kaynak: AA

Etiketler: Tekirdağ, şehit astsubay İsa Boztoprak, Kütahya İl Jandarma Komutanlığı
Aşağıdaki kodu sitenize ekleyerek haberi paylaşabilirsiniz.
﻿

MANŞETLER



Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz, kaynak gösterilmeden kullanılamaz.
İLETİŞİM KÜNYE Copyright © 2018. TRT HABER