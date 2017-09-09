Şehit Astsubay için tören düzenlendi

Bingöl'ün Adaklı ilçesinde, PKK'lı teröristlerle girilen çatışmada ağır yaralanan ve Elazığ'da kaldırıldığı hastanede şehit olan Astsubay kıdemli Çavuş Mustafa Sefa Kök için uğurlama töreni düzenledi.

Elazığ Havalimanı'ndaki törene; şehidin babası Reha Kök, Elazığ Vali Vekili Mehmet Fevzi Dönmez, Bingöl Valisi Ali Mantı ile askerî ve mülkî erkan katıldı.

Özgeçmişi okunan şehit astsubay için dua edildi.

Şehit Mustafa Sefa Kök'ün naaşı, Elazığ'daki törenin ardından memleketi Osmaniye'ye gönderildi.