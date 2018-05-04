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Şehit Astsubay Cemil Erkek, son yolculuğuna uğurlandı

Zeytin Dalı Harekatı'nda arama tarama faaliyeti sırasında el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu şehit olan Astsubay Kıdemli Üstçavuş Cemil Erkek, toprağa verildi.

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Şehit Astsubay Cemil Erkek, son yolculuğuna uğurlandı

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) Suriye'nin Afrin bölgesinde yürüttüğü Zeytin Dalı Harekatı'nda dün şehit olan Astsubay Cemil Erkek, Balıkesir'de son yolculuğuna uğurlandı.

Erkek'in Türk bayrağına sarılı naaşı, merkez Karesi ilçesine bağlı Yağcılar Mahallesi'ndeki babaevinde helallik alınmasının ardından mahalle meydanına götürüldü.

Yağcılar Mahalle Camii'nin önündeki meydanda kılınan cuma namazının ardından, şehidin naaşı babaevinin karşısındaki boş alana getirildi.

Törene, şehidin eşi Selva, annesi Bahriye, babası Rahim Erkek ve yakınları ile Milli Savunma Bakanı Nurettin Canikli, Vali Ersin Yazıcı, Büyükşehir Belediye Başkanı Zekai Kafaoğlu, Milli Savunma Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı Tümgeneral Mehmet Göktan, İl Emniyet Müdürü Cengiz Zeybek, Balıkesir Garnizon Komutanı Tuğgeneral Kemal Turan ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Burada kılınan namazın ardından şehidin naaşı, Mahalle Mezarlığı'na defnedildi.

Şehit Erkek'in, 4 yaşında Melike Ceren ve 5 aylık Salih Enes isminde 2 çocuğu olduğu öğrenildi.

Kaynak: AA

Etiketler: Zeytin Dalı Harekatı, balıkesir, Astsubay Kıdemli Üstçavuş Cemil Erkek, afrin
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