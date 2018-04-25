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Buradasınız : » » Şehit Astsubay Akın son yolculuğuna uğurlandı

Şehit Astsubay Akın son yolculuğuna uğurlandı

Şırnak'ta PKK'lı teröristlerin tuzakladığı el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu şehit olan Jandarma Üstçavuş Sadık Akın'ın cenazesi Uşak'ta toprağa verildi.

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Şehit Astsubay Akın son yolculuğuna uğurlandı

Öğle saatlerinde Uşak'ın Banaz ilçesi Büyükoturak Köyü morgundan alınan Şehit Jandarma Üstçavuş Sadık Akın'ın naaşı, "helallik" için evinin önüne götürüldü.

Şehidin cenazesi, daha sonra silah arkadaşlarının omuzlarında tekbirler eşliğinde köy camiine götürüldü.

Camiye giden Sağlık Bakanı Ahmet Demircan şehidin yakınlarına taziyede bulundu.

Akın'ın naaşı, öğle namazına müteakip kılınan cenaze namazından sonra Büyükoturak Köy Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Cenaze törenine Uşak Valisi Salim Demir, AK Parti Uşak Milletvekilleri Mehmet Altay ve Alim Tunç, Uşak Belediye Başkanı Nurullah Cahan, Manisa İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Erhan Can, Uşak İl Jandarma Komutanı Yalçın Baysal, İl Emniyet Müdürü İbrahim Ergüder ve vatandaşlar katıldı.

Şırnak merkeze bağlı Soru Tepe mevkisinde sürdürülen operasyonda dün PKK'lı teröristlerin önceden tuzakladığı el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu yaralanan Jandarma Üstçavuş Sadık Akın, kaldırıldığı Şırnak Devlet Hastanesi'nde müdahaleye rağmen şehit düşmüştü.

Kaynak: AA 

Etiketler: uşak, şırnak, PKK, Jandarma Üstçavuş Sadık Akın
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