Şehit Astsubay Akdağ son yolculuğuna uğurlandı

Siirt'in Baykan ilçesinde terör örgütü PKK tarafından düzenlenen saldırıda şehit olan 29 yaşındaki Astsubay Üstçavuş Yakup Akdağ, memleketi Tokat'ta son yolculuğuna uğurlandı.

Şehidin Türk bayrağına sarılı cenazesi, Tokat Devlet Hastanesi morgundan alınarak Mahmutpaşa Mahallesi'ndeki babaevine getirildi.

Şehidin cenazesi, alınan helalliğin ardından Cumhuriyet Meydanı'na götürüldü. Bu sırada şehidin eşi Serap, babası Zekeriya Hasan, annesi Güllüzar Akdağ ve yakınları, uzun süre tabuta sarılarak gözyaşı döktü.

Şehidin dedesi Mehmet Akdağ, tabutun başında ağıt yakarak, "Yavrum dostları için öldü. Allah düşmanları için inşallah diriltir. 5 oğlum daha var. 5 de erkek torunum var. Onlar da vatana kurban olsun. Vatan sağ olsun." dedi.

Şehidin 6 yaşındaki oğlu Alptuğ da alana getirildi.

Şehit Akdağ'ın cenazesi, öğle vakti İl Müftüsü Ahmet Erdem'in kıldırdığı cenaze namazının ardından Garnizon Şehitliği'nde toprağa verildi.

Şehidin annesi "Yılın Annesi" seçilmişti

Cenazeye sağlık ekiplerinin nezaretinde katılan anne Güllüzar Akdağ, mayıs ayında, Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü tarafından Aile Haftası'nda "serebral palsi" hastası 22 yaşındaki engelli kızı Sevda Akdağ'a baktığı için "Yılın Annesi" seçilmişti.

Cenaze namazına şehidin ailesi ve yakınlarının yanı sıra Tokat Valisi Ömer Toraman, AK Parti Tokat milletvekilleri Coşkun Çakır, Celil Göçer, Yusuf Beyazıt, CHP Tokat Milletvekili Kadim Durmaz, Garnizon Komutanı Albay Aykut Biçeroğlu, Belediye Başkanı Eyüp Eroğlu, protokol üyeleri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Baykan ilçesinin Çukurca köyünde dün jandarma karakolundan çıkış yapan güvenlik güçlerinin bulunduğu araca terör örgütü PKK'lı teröristlerce düzenlenen saldırıda Akdağ şehit düşmüş, bir asker ve bir güvenlik korucusu da yaralanmıştı.