Şehit Asteğmen Cengiz Uslu ve Şehit Er Recep Yıldırım toprağa verildi

Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde PKK'lı teröristlerin yola döşediği el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu şehit olan Ulaştırma Er Recep Yıldırım'ın cenazesi, memleketi Tokat'ın Erbaa ilçesinde toprağa verildi.

Yıldırım'ın Türk bayrağına sarılı naaşı Erbaa Devlet Hastanesi morgundan alınarak Merkez Büyük Camii'ne getirildi.

Burada öğleyin kılınan cenaze namazının ardından şehidin cenazesi, ilçeye bağlı Pınarbeli köyünde toprağa verildi.

Baba Dursun Yıldırım, "Vatan sağ olsun." derken, anne Saliha Yıldırım da "Ben de asker olurum. Vatan sağ olsun. Kökleri kurusun. Şeytanın şerrine uğrasın hepsi." diye konuştu.

Cenaze namazına şehidin ailesi, yakınları ile Sağlık Bakanı Ahmet Demircan, Tokat Valisi Ömer Toraman, AK Parti Tokat milletvekilleri Zeyid Aslan, Yusuf Beyazıt, CHP Tokat Milletvekili Kadim Durmaz, Tokat Belediye Başkanı Eyüp Eroğlu, Tokat Cumhuriyet Başsavcısı Aydın Turhan, askeri yetkililer, kaymakamlar ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Şehit Asteğmen Cengiz Uslu

Aynı saldırıda şehit olan Asteğmen Cengiz Uslu'nun cenazesi, memleketi Muş'ta düzenlenen törenin ardından gözyaşlarıyla toprağa verildi.

Muş Devlet Hastanesi morguna konulan şehit asteğmen Cengiz Uslu'nun cenazesi, son kez merkez Yeşilyurt Mahallesi'nde yaşayan baba evine getirildi.

Yıllar önce annesi Gülistan Uslu'yu kaybeden Cengiz Uslu'nun yakınları gözyaşlarına boğuldu.

Şehidin cenazesi daha sonra Salih Muhlise Çağlayan Camii'ne getirildi. Cenaze namazına; Milli Savunma Bakanı Nurettin Canikli, Vali Aziz Yıldırım, Ak Parti Muş Milletvekili Mehmet Emin Şimşek, 49'uncu Komando Tugay Komutanı Tuğgeneral Ersin Altay, Muş Belediye Başkanı Feyat Asya, askerler, şehidin yakınları ile çok sayıda vatandaş katıldı.

Bakan Nurettin Canikli, şehidin babası Hacı Kazım Uslu ile kardeşlerine başsağlığı dileğinde bulundu.

Bekar olan ve 8 ay önce asteğmen olarak göreve başlayan Cengiz Uslu'nun cenazesi, Hasköy ilçesine bağlı Dağdibi köyüne götürüldü. Şehit Asteğmen Cengiz Uslu'nun cenazesi burada, gözyaşları arasında toprağa verildi.

Kaynak: AA, DHA