  • 17 KASIM 2017, CUMA

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Buradasınız : » » Şehit askerler son yolculuklarına uğurlandı

Şehit askerler son yolculuklarına uğurlandı

Irak'ın kuzeyindeki operasyonda şehit düşen Uzman Çavuş Bilal Türkmen ve Sözleşmeli Piyade Er Sefa Kabakkaya'nın cenazeleri memleketlerinde toprağa verildi.

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Şehit askerler son yolculuklarına uğurlandı

Şehit Uzman Çavuş Bilal Türkmen için memleketi Hatay'da cenaze töreni düzenlendi.

Payas ilçesi Şehitlik Camii'ndeki törene şehidin ailesi, yakınları, yetkililer ve hemşehrileri katıldı.

Şehidin naaşı kılınan cenaze namazının ardından Asri Mezarlıkta toprağa verildi.

Bingöl 49'uncu Komando Tugayında görevli olan Şehit Bilal Türkmen'in bölgeye geçici görevle gittiği öğrenildi.

25 yaşındaki Şehit Uzman Çavuş Bilal Türkmen bekardı.

Ordu

Sözleşmeli Piyade Er Sefa Kabakkaya da memleketi Ordu'da son yolculuğuna uğurlandı.

Şehit Kabakkaya (25) için Altınordu ilçesi Ulu Cami'de cenaze töreni düzenlendi.

İl Müftüsü Mürsel Öztürk, cuma namazının ardından şehidin cenaze namazını kıldırdı, daha sonra Kabakkaya için dua edildi.

Sefa Kabakkaya'nın cenazesi, Eskipazar mevkisinde bulunan Garnizon Şehitliği'nde toprağa verildi.

TRT HABER 

Etiketler: şehit cenaze, sefa kabakkaya, hatay, bilal türkmen
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