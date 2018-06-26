Şehit askerin kanı yerde kalmadı

Siirt'te Şirvan'ın kuzeyinde Sehi ormanlık bölgesinde 3 PKK'lı teröristin görüntüsü ortaya çıktı.

Bunun üzerine İl Jandarma Komutanlığı ekipleri hemen harekete geçti, hava destekli operasyon yaptı. Operasyonda 3 terörist etkisiz hale getirildi.

O teröristler, Bitlis'teki Şehit Jandarma Uzman Çavuş Mehmet Volkan Operasyonunda bir askerin şehit edildiği, iki askerin yaralandığı saldırının failiydi.

Dün teröristlerin açtığı ateşte Jandarma Uzman Çavuş Cevdet Canördek şehit düştü, 2 asker de yaralandı. Yaralanan askerlerin ise hayati tehlikesi yok.

Kaynak: AA, TRT Haber