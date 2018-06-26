  • 26 HAZIRAN 2018, SALI

TRT Haber

  • DOLAR 4.647
    EURO 5.418
  • BIST 94170.39
    ALTIN 187.909
Reklamı Kapat
Buradasınız : » » Şehit askerin kanı yerde kalmadı

Şehit askerin kanı yerde kalmadı

Bitlis'te Uzman Çavuş Cevdet Canördek'in şehit edildiği saldırının faili 3 terörist Siirt'te ölü ele geçirildi.

yazıyı büyüt yazıyı küçült
Şehit askerin kanı yerde kalmadı

Siirt'te Şirvan'ın kuzeyinde Sehi ormanlık bölgesinde 3 PKK'lı teröristin görüntüsü ortaya çıktı. 

Bunun üzerine İl Jandarma Komutanlığı ekipleri hemen harekete geçti, hava destekli operasyon yaptı. Operasyonda 3 terörist etkisiz hale getirildi.

O teröristler, Bitlis'teki Şehit Jandarma Uzman Çavuş Mehmet Volkan Operasyonunda bir askerin şehit edildiği, iki askerin yaralandığı saldırının failiydi. 

Dün teröristlerin açtığı ateşte Jandarma Uzman Çavuş Cevdet Canördek şehit düştü, 2 asker de yaralandı. Yaralanan askerlerin ise hayati tehlikesi yok. 

Kaynak: AA, TRT Haber

Etiketler: şehit, Bitlis
Aşağıdaki kodu sitenize ekleyerek haberi paylaşabilirsiniz.
﻿

MANŞETLER



Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz, kaynak gösterilmeden kullanılamaz.
İLETİŞİM KÜNYE Copyright © 2018. TRT HABER