Şehit annesi "Yılın Annesi" seçildi

Ordu Altınordu Belediyesi, Anneler Günü dolayısıyla program düzenledi.

Belediye Başkanı Engin Tekintaş, belediye binasında gerçekleştirilen programda yaptığı konuşmada, evlat yetiştirmenin anneler için en kutsal görev olduğunu söyledi.

Annelik duygusunun her yıl özel olarak hatırlanması için gayret gösterdiklerini anlatan Tekintaş, "Bugün bu özel günü yeniden gerçekleştirmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Evlat yetiştirmek anneler için en kutsal görevlerden bir tanesidir. Onların büyüdüğünü görmek, her anında yanında olmak annelerin en büyük mutluluğudur. Bu kapsamda çok değerli annelerimiz için yaptığımız bu tür programları gelecek yıllarda çok daha kapsamlı şekilde devam ettireceğiz." dedi.

Tekintaş, ülkenin güvenliği ve geleceği için gözünü kırpmadan evlatlarını şehit veren anneleri canı yürekten tebrik ettiğini belirtti.

"Bugünlerde o annelerimizin acısını da paylaşarak yolumuza devam ediyoruz. Bu vesileyle şehit ailelerimize Allah'tan sabır diliyor, tüm annelerin Anneler Günü'nü kutluyorum."

Başkan Tekintaş'ın eşi Münire Tekintaş ise annelerin toplumun temel direği olduğuna dikkati çekerek, tüm annelerin gününü kutladı.

Konuşmaların ardından, Başkan Tekintaş, geçen yıl şehit olan Sefa Kabakkaya'nın annesi Nurcan Kabakkaya'ya "Yılın Annesi" ödülünü takdim etti.

Etkinliğe AK Parti Ordu Milletvekili Oktay Çanak'ın eşi Hatice Çanak, Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Enver Yılmaz'ın eşi Yeter Yılmaz ile davetliler katıldı.

Kaynak: AA