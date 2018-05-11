Şehit annesi: Oğulsuz durulur ama vatansız durulmaz

Ağrı’nın Doğubeyazıt ilçesinde, 1994 yılında iç güvenlik operasyonu icra edilirken şehit olan Uzman Çavuş Ramazan Aktay’ın ismi, memleketi olan Büyükorhan ilçesine bağlı Yenice köyünde ilkokula verildi.

Yeni tabelası asılan okulda tören yapıldı. Törene Kaymakam Kutsal Baytak, Belediye Başkanı Hasan Taş, Milli Eğitim Müdürü Muhammed Recai Arvas, Jandarma Komutanı Sinan Çetin, Emniyet Amiri Mustafa Engin, İlçe Müftüsü Ramazan Özgün Türkmen, şehidin annesi, kardeşleri, yakınları ve köylüler katıldı.

“Oğulsuz duruluyor ama vatansız durulmuyor”

Şehidin annesi Fatma Aktay, çok duygulandıklarını ifade ederek, “Köyümüzdeki okula oğlumun isminin verilmesi bizleri çok memnun etti. Oğulsuz duruluyor ama vatansız durulmuyor. Bayrağımızın dalgalandığı her yerde vatan bir bütündür” dedi.

Kaynak: İHA