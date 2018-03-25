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Şehit ailesine şehadet beratı verildi

Zeytin Dalı Harekatı'nda yaralanan ve tedavi gördüğü GATA'da şehit olan Jandarma Uzman Onbaşı Fuat Demir’in Dalaman ilçesinde yaşayan ailesine şehadet beratı verildi.

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Şehit ailesine şehadet beratı verildi

Muğla Valisi Esengül Civelek, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Coşkun Sel, Emniyet Müdürü Hakan Çetinkaya, Dalaman Kaymakamı Ali Güldoğan, Demir’in Gürleyk Mahallesi’nde yaşayan ailesini ziyaret etti.

Civelek, Demir’e rahmet, yakınlarına başsağlığı diledi. Ailenin acısını paylaştığını belirten Civelek, vatanın bütünlüğü ve milletin birliği için canlarını feda eden şehitlerin haklarının ödenemeyeceğini söyledi.

Ziyarette Kuran-ı Kerim okundu, dua edildi.

Daha sonra Vali Civelek, Tuğgeneral Sel ile şehadet beratını, şehidin babası Enver ve annesi Zeynep Demir’e verdi.

Kaynak: AA

Etiketler: zeytin dalı, şahadet beratı, Fuat Demir
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