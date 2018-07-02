Şehit ailesinden Milli Savunma Bakanı Nurettin Canikli'ye ziyaret

Milli Savunma Bakanlığı'nın internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, Hakkari Dağlıca'da terör saldırısında şehit olan Astsubay Üstçavuş Okan Taşan'ın 7 yaşındaki oğlu Meriç ile eşi Aylin Taşan, Milli Savunma Bakanı Nurettin Canikli'yi ziyaret etti.

Şehit ailesi, sünnet düğünü için makam otomobilini tahsis eden ve kendileriyle yakından ilgilenen Bakan Canikli'ye teşekkür etti.

Şehit oğluyla sohbet eden Canikli, Meriç'in isteği üzerine zırhlı Cobra aracının hizmet binası önüne getirilmesi talimatını verdi.

Meriç ile zırhlı aracın yanına inen Bakan Canikli, şehit oğlunun araçla ilgili sorularını yanıtladı, bilgi verdi.

Bir süre zırhlı araçla gezen Meriç'e, ziyaretinin sonunda Bakan Canikli çeşitli hediyeler verdi.

Kaynak: AA