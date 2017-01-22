'Şehit ailelerine yardım bahanesiyle dolandırıcılık' uyarısı

Türkiye Harp Malülleri Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Adana Şube Başkanı Muhammet Çetin, vatandaşları, yetkileri olmadığı halde şehit ve gazi yakınlarına maddi destek sağlanacağı söylemiyle bağış toplayan, çeşitli malzemeleri satan kişilere karşı dikkatli olunmasını istedi.

Çetin, yaptığı yazılı açıklamada, son günlerde bazı kişilerin, şehit ailelerinin, gazi ve şehit derneklerinin adını kullanılarak "duygusal fırsatçılık" yaptıkları bilgisine ulaştıklarını belirtti.

Bu kişilerin ev, iş yeri ve okulları dolaşarak, şehit ve gazi çocuklarına burs verme adı altında bağış topladıklarını, gazete veya takvim satışı yaptıklarını ifade eden Çetin, bu durumun şehit ailelerini rencide ettiğini kaydetti.

Bu tarz kişilere asla itibar edilmemesini isteyen Çetin, şunları belirtti:

"Şehit ve gazi çocuklarına her yıl, eğitim ve öğretim yılının başında devletimiz, TSK, Mehmetçik Vakfı ve benzeri kamu yararına çalışan dernek ve vakıflar gereken burs yardımını yapmaktadır. Bazı özel okullar, özel dershaneler de kontenjan ayırıp şehit ve gazi çocuklarına karşılıksız burs vermektedir. Şehit dernek ve vakıflarının da şehit ve gazi aileleri adına nasıl yardım toplayabilecekleri de yasayla belirlenmiştir."

Vatandaşların şehitlere olan hassasiyetini duygusal fırsatçılık yaparak istismar eden kişilere karşı dikkatli olunmasını isteyen Çetin, şunları kaydetti:

"Herhangi bir yetkisi olmadığı halde şehitlerin ve gazilerin adını kullanarak para toplayan dolandırıcılara karşı dikkatli olunmalı. Vatandaşlarımızın bu kişilere kanarak iyi niyetle yapacakları hiçbir yardımın şehit ve gazi çocuklarına ulaştırılması mümkün değildir. Şehit ve gazi istismarcılarına vatandaşlarımız kapısını tamamen kapatmalıdır. Vatandaşların şehitlere olan duygusallığını istismar eden bu kişiler, şehitlerimizden utanmalıdır. Şehitlik ve gazilik mertebesini bu şekilde kullananları nefretle kınıyorum."