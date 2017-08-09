Şehit ailelerinden kurban kampanyası

Edirne Şehit Aileleri Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği'nce, Kurban Bayramı dolayısıyla "Vatana Kurban Olana Kurban Olayım" temalı kampanya başlatıldı.

Edirne Valisi Günay Özdemir, dernekte düzenlenen toplantıda, Edirne'nin vatanına sahip çıktığı gibi, vatanına sahip çıkan insanlara da sahip çıktığını söyledi.

Geçen yılda düzenlenen kampanyaya ciddi bir katılımın olduğunu belirten Özdemir, "Bu yıl çok daha ciddi katılımın olacağına inanıyorum. Edirne'deki vatandaşlar vatanını, bayrağını, devletini seven, Atatürk'ün kurduğu Cumhuriyete sahip çıkan, gerçekten değerli insanlar. Ben vatan sevgisinin ne olduğunu Edirne'de daha iyi anladım. Çünkü Edirne'de yaşayan insanlar özelikle, vatandan anavatana göç eden ve geldikleri yerlerde bayrağını, dilini, dinini yaşayamayan insanlar. Onun için Anadolu'ya, Trakya'ya gelmişler. Onun için Edirneli insanlar bu değerlere sahip olduğu için şehit ailelerine ve onların emanetlerine sahip çıkıyor." diye konuştu.

"120 aileye kurban kesmeyi hedefledik"

Dernek başkanı Faruk Çiftçi de kurbanlık koç bedelinin 750 lira, kurbanlık dana hissesinin ise bin lira olduğunu söyledi. Bayramın birinci günü kent merkezinde ikinci günü ise ilçelerde dağıtımların gerçekleşeceğini anlatan Çiftçi, "Bu işin altından başarıyla kalkmak istiyoruz. Eti kokutmadan bu işi bitirmek istiyoruz. İnşallah Cenabıhak bize yardım eder. Bu yıl 120 aileye kurban kesmeyi hedefledik." şeklinde konuştu.

Toplantıya, 54. Mekanize Piyade Tugay Komutanı Tuğgeneral Salim Afgün, Edirne Emniyet Müdürü Armağan Adnan Erdoğan, Edirne Jandarma Komutanı Yarbay Alparslan Doğan ve şehit yakınları katıldı.