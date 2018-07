Şehit aileleri ve gazilerden Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür

Anadolu Güvenlik Korucuları ve Şehit Aileleri Konfederasyonu Genel Başkanı Ziya Sözen yaptığı açıklamada Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü" dolayısıyla Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde şehit yakınları ve gazilerle yemekte bir araya gelerek katılımcılara hitap ettiğini anımsattı.

Şehit aileleri ve gazileri temsil eden bir konfederasyonun genel başkanı olduğunu belirten Sözen, açıklamasında şunları dedi:

"Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın 15 Temmuz günü Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde şehitlerimizi anma programı çerçevesinde şehit aileleri ve gaziler onuruna verdiği yemekte 'Her şehit ailesi ve her gazi benim öz kardeşim mesabesindedir. Onlara yapılan her yanlışı şahsıma yapılmış sayarım, ona göre davranırım' şeklinde söylediği samimi, içten ve anlamlı sözlerinden dolayı bir şehit çocuğu olarak şahsım, şehit aileleri ve gazileri temsil eden bir konfederasyonun genel başkanı olarak şehit ailelerimiz ve gazilerimiz adına Sayın Cumhurbaşkanımıza çok teşekkür eder, şükranlarımızı sunarız. Bu sözler, Türkiye Cumhuriyeti Devleti yöneticileri tarafından bugüne kadar en üst perdeden şehit aileleri ve gazilerimize söylenmiş en önemli, en anlamlı sözlerdir. Sayın Cumhurbaşkanımızın bu anlamlı sözleri, şehit ailelerimize ve gazilerimize ne kadar değer verdiğinin kanıtıdır."

"Cumhurbaşkanımızın bu sözleri yüreklerimize su serpti"

Sözen, Erdoğan'ın şehit aileleri ve gaziler için söylediği sözlerin bürokratlara ve bütün vatandaşlara verdiği anlam yüklü bir mesaj olduğunu belirtti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın şehit aileleri ve gazileri kendi öz kardeşi gibi görmesinden onur duyduklarına dikkati çeken Sözen, "Sayın Cumhurbaşkanımızın bu sözleri evlat acısı, baba acısı, kardeş acısı, eş acısı ve torun acısı çeken bütün şehit ailelerimizin, kahraman gazilerimizin yüreğine su serpmiş, bizlerin acılarının bir nebze olsun hafiflemesini sağlamıştır. Biz şehit ailelerine ve gazilere bu duygu yüklü sözleri söyleyen Sayın Cumhurbaşkanımız bilmelidir ki yakınlarını bu kutsal vatan toprakları için şehit veren bizler, vatanımızın bölünmemesi, bayrağımızın gönderden inmemesi, minarelerde ezanımızın susmaması için şehit olmaya ve gazi olmaya hazırız" dedi.

Kaynak: AA