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Şehit aileleri ve gazilerden anayasa değişikliğine tam destek

Sehit yakınları ile gaziler, TBMM Genel Kurulunda görüşmeleri devam eden anayasa değişiklik teklifine tam destek verdiklerini açıkladı.

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Şehit aileleri ve gazilerden anayasa değişikliğine tam destek

Türkiye Gaziler ve Şehit Aileleri Vakfı Genel Başkanı Gazi Lokman Aylar, "Biz gaziler ve şehit aileleri olarak, uğruna kan ve can verdiğimiz bu vatanın üzerinde oynanan oyunların çok net farkındayız. Bütün bu oyunları bozmak üzere, Sayın Cumhurbaşkanımızın izinde, aziz milletimiz ile birlikte anayasa çalışmalarını destekliyoruz." dedi.

Vakıf merkezinde gaziler ve şehit yakınlarından oluşan bir heyetle basın toplantısı düzenleyen Aylar, TBMM Genel Kurulunda görüşmeleri devam eden anayasa değişiklik teklifine tam destek verdiklerini açıkladı.

Aylar, ülke olarak son yıllarda alenen bir fitne hareketi ile karşı karşıya olduklarını belirterek, "Biri biten, öbürü başlayan terör örgütleri, yok ettikçe yenisini çıkaran hainler, utanmaktan yoksun zalimler dört bir yanımızdan yok etmek için bizleri sarmaya çalışıyor." diye konuştu.

"Ölümü şehadet, kalanı ise gazilik bilen bu aziz milleti yıkamazlar." ifadesini kullanan Aylar, şehidin ve gazinin her zaman arkasında duracaklarını vurguladı. Aylar, Türkiye'nin hain bir algı operasyonuyla karşı karşıya olduğunu belirtti.

Etiketler: şehitler, şehit aileleri, tbmm, meclis, gaziler, anayasa değişikliği, yeni anayasa
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