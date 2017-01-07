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Buradasınız : » » Şehit adliye çalışanı Musa Can toprağa verildi

Şehit adliye çalışanı Musa Can toprağa verildi

İzmir'deki terör saldırısında şehit olan adliye çalışanı Musa Can için Uzundere Cemevi'nde tören düzenlendi.

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Şehit adliye çalışanı Musa Can toprağa verildi
Cenaze aracıyla cemevine getirilen Can'ın Türk bayrağına sarılı naaşı, polislerin omzunda taşınarak musalla taşına konuldu.
 
Tabutun getirilmesi sırasında Musa Can'ın kızları Büşra ile Emine Can, fenalık geçirdi.
 
Törene Vali Erol Ayyıldız, İzmir Cumhuriyet Başsavcısı Mustafa Doğru, CHP ve AK Parti İzmir milletvekilleri, şehidin mesai arkadaşları ve çok sayıda vatandaş katıldı.
 
Cenazeye katılanlar, "Şehitler ölmez, vatan bölünmez" sloganları attı.
 
Musa Can'ın naaşı, Alevi dedelerinin yaptığı dualar ve helallik alınmasının ardından omuzlarda cenaze aracına taşındı.
 
Bu sırada şehidin kızları, naaşın üzerine babalarına ait bazı giyim eşyalarını koydu.
 
Musa Can'ın cenazesi Uzundere Mezarlığı'nda defnedildi.
 
48 yaşındaki Musa Can'ın 12. Asliye Ceza Mahkemesi'nde 5 yıl önce çalışmaya başladığı ve emekliliğine kısa bir süre kaldığı öğrenildi.
 
İzmir Adliyesi C kapısı önündeki terör saldırısında evrak taşıdığı sırada silah seslerini duyması üzerine camdan bakan Musa Can, bir kurşunun isabet etmesi sonucu şehit olmuştu.
 
Musa Can'ın göçmen kaçakçılığı suçlamasıyla tutuklu bulunan oğlu Emrah Can ise babasının şahadeti sebebiyle dün tahliye edilmişti.
 
Etiketler: İzmir adliyesi, izmir terör saldırısı, izmir şehitleri, musa can
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