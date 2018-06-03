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Şehirler arası otobüs firmalarına ek sefer izni

Şehirler arası sefer yapan otobüs firmaları, Cumhurbaşkanı ve 27. Dönem Milletvekili Seçimleri ile Ramazan Bayramı tatili süresince ek seferler düzenleyebilecek.

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Şehirler arası otobüs firmalarına ek sefer izni

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı Karayolu Düzenleme Genel Müdürlüğü'nün yayımladığı genelgede, seçim süreci ve bayram tatili dolayısıyla Haziran ayında yolcu potansiyelinin önemli ölçüde artmasının beklendiği ifade edildi.

Cumhurbaşkanı ve 27. Dönem Milletvekili Seçimleri ile Ramazan Bayramı nedeniyle vatandaşların şehirler arası seyahat talebinin, mevcut tarifeli yolcu taşıması yapan otobüslerin kapasitesiyle karşılanmasının zor olacağı öngörülüyor. Bu kapsamda, sunulacak karayolu ulaştırma hizmetlerinde herhangi bir aksamaya meydan verilmemesi ve ulaşım sorunu yaşanmaması açısından önemli bir düzenleme yapıldı.

Şehirler arası sefer yapan otobüs firmalarının Cumhurbaşkanı ve 27. Dönem Milletvekili Seçimleri ile Ramazan Bayramı tatili süresince yapacağı ek seferlere dair izin, 9 Haziran'da başlayıp 26 Haziran'da bitecek. Böylece vatandaşların mağdur olmasının önüne geçilecek.

Firmalar, tarifeli yolcu taşımacılığı hat listesinin dışına çıkmamaları, ücret tarifelerine uymaları, bu konuda bir taşıma sözleşmesi yapmalarına dair sözleşmeyi seyahat sırasında taşıtta bulunduracak.

Kaynak: AA

Etiketler: Ulaştırma, şehirler arası otobüs seferleri, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı
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