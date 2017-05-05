Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca düzenlenen İkinci Ekoloji̇k Kentsel Tasarım Yarışması'nın ödül töreni̇ yapıldı.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığının üniversiteler arasında Türkiye Çevre Koruma Vakfı ile düzenlediği ekoloji temalı kentsel tasarım yarışmasının ödül töreni bir otelde yapıldı.

Bakanlığın Türkiye'nin herhangi bir yerleşmesinin, ekolojik yaklaşım ile planlama ve kentsel tasarım ilkeleri kapsamında belirlenmesine katkı sağlayacak fikirlerin alınması amacıyla başlattığı "II. Ekolojik Kentsel TasarımYarışması"na bu yıl 51 proje başvurdu. Ön elemeyi geçen 25 proje, 22 Nisan'da jürinin karşısına çıkarak sunumlarını yaptı.

Sunumlar sonrasında dereceye giren projeler jüri tarafından belirlendi.

Birinci olan yarışmacıya 40 bin, ikinciye 30 bin, üçüncüye 20 bin, ayrıca 8 kişiye 7 bin 500 lira olmak üzere toplam 150 bin lira ödül dağıtılan ödül töreninde Çevre ve Şehircilik Bakanlığının çalışmalarını içeren tanıtım filmi ve jüri üyelerinin kısa değerlendirme videosu izlendi.

"Şehir, içinde yaşadığı toplumla hayat bulur"

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Müsteşarı Mustafa Öztürk, törende yaptığı konuşmada, dereceye giren ve mansiyona hak kazanan öğrencileri tebrik etti.

Kıt kaynaklarla hazırlanan ekolojik temelli kentsel tasarım projelerinin her birini çok önemsediğini belirten Öztürk, şöyle konuştu:

"Şehir, içinde yaşadığı toplumla hayat bulur, sakinlerinin maddi ve manevi ihtiyaçları doğrultusunda şekillenir. Bir şehrin fonksiyonlarını barınma, çalışma, ulaşım-haberleşme ve dinlenme-eğlenme üzerine temellendirmek mümkündür. Bu fonksiyonların tamamı çevremizdeki doğal kaynakları kullanarak ekosistem zincirinin halkalarından bir veya birkaçını olumsuz etkileyebilmektedir. Çevrenin bize emanet olduğunun farkında olarak, kendi kendine yeten şehirleri tasarlamak durumundayız."

Bakanlık olarak ekolojiye duyarlı, insan odaklı, kimlikli ve manevi değerlere sahip geleceğin şehircilik vizyonu çerçevesinde çalışmaları yerel yönetimler, sivil toplum kuruluşları ve üniversitelerle ortak akıl yoluyla sürdürdüklerini aktaran Öztürk, "Bu kapsamda yürütülen çalışmalarımızdan birisi de şehircilik şurasıdır. Şura sonucunda 'kimlikli şehirler', 'Türkiye'nin yeni kentsel dönüşüm yaklaşımı', 'toplumsal bütünleşme ve sosyal uyum', 'güçlü yerel yönetimler ve şehircilik uygulamaları' konularına yönelik yol haritamızı belirleyeceğiz." dedi.

Yarışmanın temel amacının şehirlerin kimliği, kültürü ve ekolojisini korumak olduğunu vurgulayan Öztürk, şunları kaydetti:

"Bu amaca yönelik gençler arasında yeni fikirleri özendirmek, ekolojik kentsel tasarım kavramını desteklemektir. Sizler, geleceğin yaşanabilir ve kimlikli kentsel çevrelerini oluşturmak için tüketirken üreten, atıkları geri kazanan, enerji tasarrufu yapabilen kentleri, ekolojik temelli kentsel tasarım yarışması ile deneyimlediniz. Bu nedenle yarışmanın kazananı bu ülke oldu. Geleceğimiz ve sizler kazandınız. Yarışmaya 30'a yakın üniversitenin şehir ve bölge planlama, peyzaj mimarlığı ve mimarlık bölümlerinde lisans düzeyinde eğitim gören öğrenciler katıldılar. 51 proje sunuldu ve bu proje ekiplerinde 150'ye yakın öğrenci birbirleriyle yardımlaşarak, emekleri ve fikirleri ile katkıda bulundu. Bu yarışmanın başarılı olması için çalışan mesai arkadaşlarıma, çevreye ve kentsel tasarıma gönül vermiş değerli hocalarıma, yarışmaya katılan tüm öğrencilerimize, emekleri ve ürettikleri fikirler nedeniyle teşekkür ediyorum." AA