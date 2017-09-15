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Şehir Hatları kış tarifesine geçiyor

Şehir Hatları, 18 Eylül Pazartesi gününden itibaren kış tarifesine geçecek.

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Şehir Hatları kış tarifesine geçiyor

Şehir Hatları, 18 Eylül Pazartesi gününden itibaren kış tarifesine geçecek.

Şehir Hatları'ndan yapılan açıklamaya göre Şehir Hatları, okulların ders başı yapacağı 18 Eylül Pazartesi gününden itibaren kış tarifesine geçiyor.

Vapur seferleri kış tarifesine göre yeniden düzenlendi. İstanbul’un vapurlarının kış mesaisi 3 Haziran 2018 tarihinde sona erecek.

Kadıköy - Karaköy hattında yaz döneminde ilave edilen gece seferleri kış tarifesinde de saat 01.00’e kadar yapılmaya devam edilecek.

Yine yaz tarifesiyle hizmete alınan Karaköy – Bostancı hattı ile her iki yakada seferleri düzenlenen kıyıya paralel Eminönü - Sarıyer ve Beykoz - Üsküdar hatlarının kış tarifesinde de ilgi görmesi bekleniyor.

Bu arada, İstanbul'da okulların açılacağı 18 Eylül Pazartesi günü, İETT, İstanbul Otobüs AŞ, Özel Halk Otobüsleri, Metrobüs, Tünel, İstanbul Şehir Hatları vapurları ile Metro İstanbul'a ait metro, hafif metro, tramvay ve füniküler araçlarının 06.00-13.00 saatleri arasında İstanbullulara ücretsiz olacağı duyurulmuştu.

Etiketler: şehir hatları, vapur seferleri, Okul, okullar ne zaman açılacak
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