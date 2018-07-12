Şehidin ağabeyi FETÖ davalarını izleyerek üzüntüsünü dindiriyor

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sırasında kardeşini şehit veren, kendisi de gazi olan Şenol Gencer, Sincan Ceza ve İnfaz Kurumları'nda devam eden FETÖ davalarını izleyerek, öfkesini ve üzüntüsünü, bir nebze de olsa dindiriyor.

15 Temmuz gecesi darbeye karşı koymak için Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ne giden Özgür Gencer, darbeciler tarafından F-16'dan atılan bombayla şehit oldu.

Gencer, geride gözü yaşlı eşini, biri kız, biri erkek olmak üzere iki evlat bıraktı.

Şehidin ağabeyi 15 Temmuz gazisi Şenol Gencer, acıyla geçen iki yılda yaşadıklarını anlattı.

2 çocuğu yetim kaldı

"Dün gibi geliyor. Ateş düştüğü yeri yakıyor. Bugün biri üç, diğeri 10 yaşında iki evlat emanet bıraktı. 'Vatan sağ olsun' diyoruz sadece." diyen Gencer, 15 Temmuz'da kardeşinin yanında olduğunu ve bununla teselli bulduğunu söyledi.

15 Temmuz gecesi kardeşiyle Külliye'ye koştuklarını ve tankların taciz ateşine maruz kaldıklarını söyleyen Gencer, "Elimizde o gece silah yoktu. Sadece Türk bayrakları vardı. Sabaha karşı atılan iki bombanın arasında kaldık. Millet Camisi'nin önüne bırakılan bombadan kurtulamadı kardeşim. Şarapnel parçalarının ufakları bana geldi. Sol bacağımda küçük bir şarapnel duruyor." dedi.

İki yılda büyük acılar yaşadıklarını söyleyen Gencer, kardeşinin ailesinin acısının hala dinmediğini, destek olmak için ellerinden geleni yaptıklarını söyledi.

"15 Temmuz'da yaptıklarını inkar ediyorlar"

Gencer, acısını ve darbeyi yapanlara karşı öfkesini, FETÖ davalarına katılarak dindirdiğini belirterek, "Biz, 15 Temmuz gecesini unutmuyoruz lakin, onlar hiç hatırlamıyor. O gece yaptıklarını inkar ediyorlar." diye konuştu.

Gencer, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Davaların sıkı takipçisiyim. Hainlerin, bizi bombalarken 'bombalamadık' dediklerini, bize silah atıp görüntüleri inkar ettiklerini, 15 Temmuz'u hiçbir şekilde hatırlamadıklarını görüyoruz. 20 sene önceki okul hayatlarını, her şeyi hatırlıyorlar. 15 Temmuz gecesini hatırlamıyorlar. Ben acılı olarak o gece yaşadığım her şeyi dakikası dakikasına biliyorum. Unuttuğum hiçbir şey yok. Sanıklar mahkemede çok rahatlar. Bu halka kurşun sıkan onlar değiller sanki. Çok ilginç olaylar yaşıyoruz mahkemelerde. Görüntülerini inkar edenler var. Kurtuluşlarının olmamasını, idam edilmelerini istiyorum. Vatan hainlerine idam çıkmasını istiyoruz."

Gencer, Sincan Ceza ve Tevkif Evleri Kampüsü'ne giderek davaları izlediğini, sanıkların bazı ifadeleri karşısında üzüntüsünü ve şaşkınlığının arttığını vurgulayarak, şunları söyledi:

"Benim tek şaşırdığım konu, Akıncı Üssü'nde generallerin, sivil FETÖ'nün imamlarına boyun eğmeleri. Koskoca bir general imamlara selam veriyor, onun emrini uyguluyor. Askeriye ile bağı olmayan sivil Kemal Batmaz, bundan emir alıyorlar. İlginç şeyler yaşanmış o gece. Biz sonradan öğreniyoruz görüntülerden. Çok şaşırıyoruz, üniforma giymiş FETÖ'nün hainleri, dış güçlerin güdümüne girmişler. Türkiye'yi bölmeye çalıştılar ama Türk milletinin çılgınlığını akıl edememişler. Silahsız da olsa ülkemizi böldürmeyiz."

"Kimse o gece 'çıkar' için sokağa çıkmadı"

Sanık avukatlarının, 15 Temmuz gecesi ülkesini müdafaa için sokaklara çıkanların, çıkar amacıyla bunu yaptıklarını iddia ettiklerini belirten Gencer, devletten ve kamuoyundan bu algının yok edilmesi talebinde bulundu.

Gencer, şu ifadeleri kullandı:

"Kimse o gece çıkar için sokağa çıkmadı. Çıkar için canını kimse ortaya koymaz kimse. Trilyon verse tankın önüne kimse yatmaz. Vatan için yapılır, çıkar için yapılmaz. O gece vatan için çıkıldı. Herkesin bilmesini istiyorum. Çıkar algısının yok edilmesini, 15 Temmuz itibarının kaybedilmemesini istiyorum. Sanık avukatlarına gerekli uyarıların yapılmasını, gazilerin ve şehitlerin itibarsızlaştırılmamasını istiyorum."

Şehitler ve gaziler arasında ayrım yapılmaması gerektiğinin altını çizen Gencer, hainlerin cezalarının bir an önce karara bağlanmasını arzu ettiklerini dile getirdi.

Kaynak: AA