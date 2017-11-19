Seferihisar'da mandalina şenliği

İzmir'in Seferihisar ilçesinde bu yıl 18'incisi düzenlenen Mandalina Şenliği'nde renkli görüntüler oluştu.

Seferihisar Belediyesince düzenlenen şenlik kortej yürüyüşüyle başladı. Şehitler Çeşmesi önünde toplanan İzmirliler, kapalı pazar yerine kadar yürüdü.

Festival açılışında konuşan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu, "Çalışacağız, üreteceğiz, kentimizi kalkındıracağız ve barış içinde yaşayacağız." dedi.

Seferihisar Belediye Başkanı Tunç Soyer ise amaçlarının mandalinayı hak ettiği değere kavuşturmak olduğunu belirterek, Seferihisar'ın büyük bir mandalina bahçesi olduğunu söyledi.

İlçede Mandalina Üretici Birliği'ni kurduklarını hatırlatan Soyer, "Mandalinayı sadece dalında satılan bir ürün olmaktan çıkararak yan ürünlerini geliştirmeye başladık. Günde 300 kilogram mandalina kurutarak başlattığımız süreçte mandalinanın katma değerini en az beş misli artırdık." diye konuştu.

En iyi mandalinalı yemek, en iyi mandalinalı tatlı, en iyi mandalinalı hediyelik eşya gibi yarışmalarda dereceye girenlere hediyeler verildi.

Ayrıca mandalina kral ve kraliçesinin seçildiği şenlik Feridun Düzağaç konseriyle sona erdi.

AA