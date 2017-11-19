  • 19 KASIM 2017, PAZAR

TRT Haber

  • Adana
  • Adapazarı
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • İzmit
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Ankara 17º
Parçalı Bulutlu
Parçalı Bulutlu
  • DOLAR 3.878
    EURO 4.575
  • BIST 106239.46
    ALTIN 161.144
Reklamı Kapat
Buradasınız : » » Seferihisar'da mandalina şenliği

Seferihisar'da mandalina şenliği

Seferihisar'da bu yıl 18'incisi düzenlenen şenlikte "mandalina kralı ve kraliçesi", "en iyi mandalinalı yemek", "en iyi mandalinalı hediyelik eşya" yarışmaları düzenlendi.

  • facebookta paylaş
  • Share on Google+
yazıyı büyüt yazıyı küçült
Seferihisarda mandalina şenliği

İzmir'in Seferihisar ilçesinde bu yıl 18'incisi düzenlenen Mandalina Şenliği'nde renkli görüntüler oluştu.

Seferihisar Belediyesince düzenlenen şenlik kortej yürüyüşüyle başladı. Şehitler Çeşmesi önünde toplanan İzmirliler, kapalı pazar yerine kadar yürüdü.

Festival açılışında konuşan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu, "Çalışacağız, üreteceğiz, kentimizi kalkındıracağız ve barış içinde yaşayacağız." dedi.

Seferihisar Belediye Başkanı Tunç Soyer ise amaçlarının mandalinayı hak ettiği değere kavuşturmak olduğunu belirterek, Seferihisar'ın büyük bir mandalina bahçesi olduğunu söyledi.

İlçede Mandalina Üretici Birliği'ni kurduklarını hatırlatan Soyer, "Mandalinayı sadece dalında satılan bir ürün olmaktan çıkararak yan ürünlerini geliştirmeye başladık. Günde 300 kilogram mandalina kurutarak başlattığımız süreçte mandalinanın katma değerini en az beş misli artırdık." diye konuştu.

En iyi mandalinalı yemek, en iyi mandalinalı tatlı, en iyi mandalinalı hediyelik eşya gibi yarışmalarda dereceye girenlere hediyeler verildi.

Ayrıca mandalina kral ve kraliçesinin seçildiği şenlik Feridun Düzağaç konseriyle sona erdi.

AA

Etiketler: Seferihisar'da mandalina şenliği
Aşağıdaki kodu sitenize ekleyerek haberi paylaşabilirsiniz.
﻿

MANŞETLER



Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz, kaynak gösterilmeden kullanılamaz.
İLETİŞİM KÜNYE Copyright © 2017. TRT HABER