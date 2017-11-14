Sefaköy-Başakşehir Havaray Sistemi iptal edildi

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Mevlüt Uysal, Sefaköy-Başakşehir Havaray Sistemi'nin iptal edildiğini, yerine metro ve hafif raylı sistemin hayata geçirileceğini bildirdi.
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İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Uysal, Sefaköy-Başakşehir arasında yapılması planlanan Havaray Sistemi'nin iptal edildiğini açıkladı.
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Mevlüt Uysal, Sefaköy-Başakşehir Havaray Sistemi'nin iptal edildiğini, yerine metro ve hafif raylı sistemin hayata geçirileceğini bildirdi.
Ayrıntılar geliyor...