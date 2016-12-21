Seçtikleri ödev sosyal sorumlulukları oldu

Fırat Üniversitesi Eğitim Fakültesi Sosyal Bilgiler Öğretmenliği 3. sınıfta okuyan öğrenciler, "Topluma Hizmet" dersinde ödev olarak çeşitli konular belirledi.

Bu öğrencilerden Hamza Taş, Ferhat Orhan, Bahri Çınar ve Hasan Mete cami temizlemeyi, Şahin Konaç, Muhsin Bayram ve Ahmet Erdoğan da "Kan ver can ver" sloganıyla Türk Kızılayı aracında vatandaşlara kan bağışının önemini anlatmayı seçti.

Gerekli izinlerin alınmasının ardından 4 genç, bir hafta boyunca Çarşı Camisi'ni temizledi, 3 genç de Elazığ Öğretmenevi önünde bulunan Türk Kızılayı kan bağışı aracında 3 hafta vatandaşlara kan bağışı ile ilgili bilgilendirme yaptı.

Ödevlerini tamamlayan ve bu süreçte herkesin takdirini toplayan gençler, yaptıkları hizmetleri sosyal bir sorumluluk olarak sürdürüyor.

"Nottan ziyade Allah rızası için temizliyoruz"

Üniversite öğrencilerinden Hamza Taş, sundukları hizmetin tamamen gönüllülük esasına dayandığını söyledi.

Ödev olarak sunmaya başladıkları hizmetin gönüllü bir çalışmaya dönüştüğünü vurgulayan Taş, "Hocamız ders kapsamında topluma hizmet içeren bir ödev yapmamızı istedi. Düşünürken cami aklıma geldi. Kur'an-ı Kerim öğrenmek için gittiğim camiye vefa borcumu ödemek için cami temizliği yapmak istedim." dedi.

Bu düşüncesini 3 arkadaşı ile paylaştığını ve onların da buna sıcak baktığını dile getiren Taş, cami yetkilileri ile görüştükten sonra gerekli izni aldıklarını belirtti.

Taş, temizlik için kolları sıvadıklarını anlatarak, "Temizlik malzemelerimizi alıp camiye gittik. Daha sonra camiyi temizledik ve bu durum bizi mutlu etti, hoşumuza gitti. Ödev süresi bir haftaydı. Ondan sonraki süreçte de gönüllü olarak camiyi temizlemek istedik ve geldik. Yaptığımız bu temizlik işinin not olarak dönüşünden ziyade, Allah rızası için camiyi temizliyoruz." ifadelerini kullandı.

Cuma gününe hazırlık amacıyla perşembe günleri 3 arkadaşı ile camiyi temizlediklerine ve bu sayede kendilerini iyi hissettiklerine işaret eden Taş, yaptıkları çalışmayı gören mahalledeki çocukların da cami temizlemek için yardıma geldiğini kaydetti.

Esnaf da memnun

Taş, camiye gelen kişilerle de oturup, sohbet ettiklerini anlatarak, bu hizmeti sunarken bir karşılık beklemediklerini cemaate de ifade ettiklerini dile getirdi.

Bu hizmetten esnafın da memnun olduğunu vurgulayan Taş, cemaatin temiz bir ortamda namaz kılıp, ibadetlerini yaptıklarını aktardı.

Projede yer alan öğrencilerden Ferhat Orhan da projeye ilk olarak not olarak baktıklarını ancak bu hizmetin zamanla bir sorumluluğa dönüştüğünü belirtti.

Esnaflardan Mehmet Şahinoğlu, 18 yıldır esnaflık yaptığını, böyle bir hizmeti ilk kez gördüğünü söyledi.

Gençlerin camiyi temizlediğini, caminin bakımına katkı sunduğunu anlatan Şahinoğlu, "Gençlerimiz camimize sahip çıktılar. Onlara teşekkür ediyoruz." diye konuştu.

Kan bağışının önemini anlatıyorlar

Elazığ Öğretmenevi önünde bulunan Türk Kızılayı kan bağışı aracında gönüllü olarak hizmet vermeyi sürdüren öğrencilerden Konaç, daha önce kan bağışında bulunurken, araçta hizmet verenleri görerek, topluma ne kadar faydalı olduklarını düşündüğünü belirtti.

Bu düşünce ile bu hizmeti ödev seçtiklerini dile getiren Konaç, "Perşembe günleri kan bağışı noktasına giderek bağışta bulunanlara ve yetkililere yardımcı oluyoruz." ifadesini kullandı.

Konaç, ödev süresinin 3 hafta olduğunu anlatarak, ödevi tamamlamalarının ardından 6 haftadan bu yana kan bağışı aracında vatandaşlarla kan bağışının önemi hakkında görüştüklerini kaydetti.

İnsanlarla görüşmekten duydukları memnuniyeti dile getiren Konaç, bu hizmeti sürdürmeyi düşündüklerini sözlerine ekledi. AA