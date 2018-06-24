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Seçmenleri taşıyan minibüs devrildi: 15 yaralı

Gümüşhane'de oy kullanıp yaylalarına dönüş yoluna geçenleri taşıyan minibüsün devrilmesi sonucu yaralanan 2'si çocuk 15 kişi hastaneye kaldırıldı.

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Seçmenleri taşıyan minibüs devrildi: 15 yaralı

Giresun Doğankent’te oy kullanıp Sivaslı Yaylası'na dönüş yoluna geçenleri taşıyan Cemal Turan idaresindeki 28 M 8017 plakalı minibüs, Kürtün’e bağlı Çıkrıkdüzü mevkisinde karşı yönden gelen araca yol verdiği sırada dereye devrildi.

Kazada, minibüs sürücüsü Turan, 2'sinin çocuk olduğu öğrenilen Emine, Osman ve Ayşe Yiğit, Kemal, Saniye, Fadime ve Hacer Karadeniz, Hamza, Ümmühan, Resul ve Havva Turan ile Şükriye Coşkun, Emine Yaşar ve Serkan Atalay yaralandı.

Sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından yaralılar Kürtün Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Emine Yiğit, Hamza Turan ve Şükriye Coşkun, hastanedeki ilk müdahalenin ardından Gümüşhane Devlet Hastanesi, Kemal Karadeniz ise Karadeniz Teknik Üniversitesi Farabi Hastanesi'ne sevk edildi.

Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

KAynak: AA

Etiketler: Gümüşhane, kürtün, sivaslı yaylası
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