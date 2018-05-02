Seçmen listeleri askıya çıkarıldı

YSK tarafından hazırlanan seçim takvimi kapsamında, seçim maratonu başladı.

Takvime göre, muhtarlık bölgesi askı listeleri ile tutuklu ve taksirli suçlardan hükümlü askı listeleri güncelleştirilmek üzere askıya çıkarıldı. Seçmenlerin askı listelerine itirazları da aynı tarihte başlayacak.

Yurt dışı seçmen kütüğü "www.ysk.gov.tr" adresinde ilan edilecek ve itirazlar başlayacak. Aynı internet adresinden, bina bazında seçmen kayıtları sorgulanabilecek.

Seçmen Kütüğü Genel Müdürlüğünce; elektronik ortamda hazırlanan muhtarlık bölgesi askı listeleri ile yurt dışı seçmen kütüğünün, siyasi partilere SEÇSİS Siyasi Parti Portalı üzerinden erişime açılacak.

Engellilerin ve yatalak hastaların beyan formu doldurması gerekiyor

Takvime göre, gümrük kapılarında görev yapacak geçici gümrük kapısı seçim kurulları oluşturulacak.

Hasta ve engelli seçmenlerin seyyar sandıklarda oy kullanabilmeleri için engelli beyan formu doldurulacak. Formlar ilçe seçim kurulu başkanlığına gönderilecek.

Kaynak: İHA