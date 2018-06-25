Seçimle ilgili sosyal medyadan hakarete 3 gözaltı

Antalya İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı’nın talimatıyla seçim öncesinde sosyal medya hesaplarından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a hakarette bulunulduğu tespiti üzerine çalışma başlattı.

Yapılan çalışmalar sonucunda Y.A. ile kardeşi S.A. gözaltına alındı.

Bu arada seçim sonuçlarının açıklanmasından sonra sosyal medyadan "YSK'ya gelin, Antalya'ya gelin. Ne olur Antalya'ya gelin, sokağa çıkın, adliye önüne gelin" paylaşımlarında bulunduğu öne sürülen şüpheli S.E. de yakalandı.

Gözaltına alınan 3 şüphelinin emniyetteki işlemleri devam ediyor.

Öte yandan seçim sonuçları açıklandığında adliye önüne toplanarak gerginlik çıkaran gruplarla ilgili soruşturma başlatıldığı öğrenildi.

Kaynak: AA