  • 25 HAZIRAN 2018, PAZARTESI

TRT Haber

  • DOLAR 4.594
    EURO 5.354
  • BIST 97031.16
    ALTIN 187.291
Reklamı Kapat
Buradasınız : » » Seçimle ilgili sosyal medyadan hakarete 3 gözaltı

Seçimle ilgili sosyal medyadan hakarete 3 gözaltı

Antalya'da Cumhurbaşkanı ve 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimi öncesi ve sonrası sosyal medyadan hakarette bulunan 3 şüpheli gözaltına alındı.

yazıyı büyüt yazıyı küçült
Seçimle ilgili sosyal medyadan hakarete 3 gözaltı

Antalya İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı’nın talimatıyla seçim öncesinde sosyal medya hesaplarından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a hakarette bulunulduğu tespiti üzerine çalışma başlattı.

Yapılan çalışmalar sonucunda Y.A. ile kardeşi S.A. gözaltına alındı.

Bu arada seçim sonuçlarının açıklanmasından sonra sosyal medyadan "YSK'ya gelin, Antalya'ya gelin. Ne olur Antalya'ya gelin, sokağa çıkın, adliye önüne gelin" paylaşımlarında bulunduğu öne sürülen şüpheli S.E. de yakalandı.

Gözaltına alınan 3 şüphelinin emniyetteki işlemleri devam ediyor.

Öte yandan seçim sonuçları açıklandığında adliye önüne toplanarak gerginlik çıkaran gruplarla ilgili soruşturma başlatıldığı öğrenildi.

Kaynak: AA

Aşağıdaki kodu sitenize ekleyerek haberi paylaşabilirsiniz.
﻿

MANŞETLER



Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz, kaynak gösterilmeden kullanılamaz.
İLETİŞİM KÜNYE Copyright © 2018. TRT HABER