Seçimin teknolojik altyapısı 24 Haziran'a hazır

HAVELSAN Genel Müdürü Ahmet Hamdi Atalay, Cumhurbaşkanlığı himayesindeki, Türkiye'nin şova dayalı ilk havacılık fuarı Eurasia Airshow'da, seçime yönelik yürüttükleri teknik altyapı çalışmalarına ilişkin bilgi verdi.

Atalay, şirket tarafından geliştirilen SEÇSİS'in seçim mahallinde seçim kurulları tarafından onaylanmış oy pusulalarının sisteme girilmesinde, sonrasındaki bütün raporlama ve bilgilerin depolanmasında kullanıldığını söyledi. Atalay, "Dolayısıyla doğrudan seçimin içerisinde olan bir sistem değil, seçim sonuçlarının girildiği bir sistem. Bununla ilgili bütün bilişim altyapıları HAVELSAN tarafından geliştirilmiş, kurulmuş ve idamesi de yine HAVELSAN tarafından yürütülüyor." diye konuştu.

Yüksek Seçim Kurulunun (YSK) teknoloji sağlayıcısı olduklarını dile getiren Atalay, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Sistemimiz uzun zamandır kullanılıyor, bu bizim için 12'nci seçim olacak. 11 seçim geçirdik ve bugüne kadar hiçbir açığı, zafiyeti, problemi ortaya çıkmadı. Her türlü fiziki ve siber güvenlik tedbirleri tarafımızdan alındı. Proje boyunca 20 civarında uzman personelimiz sürekli görev yapıyor. İçlerinde bilişimci var, güvenlikçi var... Bu personelimiz sürekli YSK tesislerinde, onların elamanları gibi çalışıyor. Sadece seçim dönemlerinde değil, sürekli."

"Son derece güvenli bir sistem"

Atalay, seçim dönemlerinde de bu çalışma sistemini sürdürdüklerini ve çok özel bir şey yapmadıklarını ifade ederek, şunları kaydetti:

"Sadece mevcut ekibimize gerektiğinde olağanüstü acil durumlarda destek vermek üzere bir acil yedekleme ekibi oluşturduk. Seçime yakın, seçim süresince onu da devreye alıyoruz. Bunun dışında seçim olsun olmasın 7 gün 24 saat esasına göre YSK sistemini idame eden, ayakta tutan, her an geliştiren, sürekli güncelleyen ekibimiz, YSK ekibiyle birlikte çalışıyor. YSK'da da işini bilen uzmanlar, çok iyi yöneticiler var, onlarla iyi bir iş birliği içindeyiz. Onlarla birlikte bu seçimi de kazasız belasız, hiçbir sıkıntı olmaksızın atlatacağız.

Bizim için hiçbir olağanüstü tarafı yok, herhangi bir proje gibi bakıyoruz olaya ama hem insan hem de cihaz anlamında yedekleme planlarımızı yapmış vaziyetteyiz. Olağanüstü bir durum halinde ki inşallah olmaz, alternatif planlarımız da hazır. Seçim sisteminin emin ellerde olduğundan hiç şüphe olmasın. Teknoloji tarafı için biz son derece güvenli bir sistem olduğunu çok rahat söyleyebiliriz."

Seçimle ilgili her türlü veri, bilgi ve belgenin üretildiği, güvenli şekilde saklandığı bir bilgi sistemi olan SEÇSİS, Türkiye nüfusunun yüzde 70’ini ilgilendiren en önemli e-Devlet projeleri arasında yer alıyor.

SEÇSİS, seçmenlerin kimlik ve adres bilgilerinin TC kimlik numarasına dayalı olarak bilgisayar ortamına aktarılması, seçmen kütüğünün bilgisayar ortamında merkezi yapıda, doğru, güncel ve tutarlı bir bütün olarak güvenli biçimde saklanması ve seçimlerde kullanılması, seçimlerin hızlı, sağlıklı, ekonomik ve şeffaf gerçekleştirilebilmesi, seçim sonuçlarının ilçe seçim kurulu başkanlıklarından hızlı ve güvenli olarak Yüksek Seçim Kurulu merkezine aktarılması, seçmenlerin kimlik, adres ve sandık bilgilerini, siyasi partiler, basın ve kamuoyunun ise seçim sonuçlarını internet üstünden izleyebilmesi için kullanılıyor.

Kaynak: AA