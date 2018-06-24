Seçimi 415 uluslararası gözlemci izliyor

Cumhurbaşkanı ve 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimi için saat 08.00'de Türkiye genelinde oy verme işlemi başladı.

Seçimler için 8 uluslararası kuruluş ve parlamenter oluşumdan toplam 415 gözlemcinin Yüksek Seçim Kurulu'na (YSK) akreditasyonu sağlandı.

Seçimlerin adil, özgür ve şeffaf bir ortamda yürütülüp yürütülmediğini gözlemlemek için 415 kişi süreci takip edecek.

Süreci takip edecek uluslararası kuruluşlar şöyle:

- Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı (AGİT): 234 kişi

- Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı Parlamenter Asamblesi (AGİTPA): 72 kişi

- Avrupa Konseyi Parlamenter Meclisi (AKPM): 35 kişi

- Akdeniz Parlamenter Asamblesi (AKDENİZPA): 10 kişi

- Karadeniz Ekonomik İşbirliği Parlamenter Asamblesi (KEİPA): 5 kişi

- Türk Dili Konuşan Ülkeler Parlamenter Asamblesi (TÜRKPA): 15 kişi

- Türk Dili Konuşan Ülkeler İşbirliği Konseyi (Türk Konseyi): 21 kişi

- Şanghay İşbirliği Örgütü (ŞİÖ): 23 kişi

Akreditasyonu sağlanan gözlemciler, özellikle oy verme ve oyların sayım-döküm ve tutanaklara geçirme işlemlerini sandık kurulunun görevini aksatmayacak şekilde izleyebilecek.

Gözlemciler, seçimlerde uluslararası seçim standartlarının sağlanıp sağlanmadığını, propaganda sürecini, seçime katılımı, seçim iş ve işlemlerini izleyerek, bu çalışmalar hakkında rapor hazırlayacak.

Öte yandan, aralarında terör örgütü PKK'yı açıktan destekleyenlerin de bulunduğu bazı Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı gözlemcilerinin, seçim sonrası kaos oluşturma planı ortaya çıkmıştı.

Türkiye'ye kabul edilen AGİT gözlemcilerinden bazılarının Ankara ve İstanbul'da bazı görüşmeler yaptığı ve görüştüğü "muhalif" kişilere, "Yaptırdığımız anketler ve yapılmış anketlere göre Erdoğan, yüzde 50'yi yine 2014'teki gibi az farkla geçerek cumhurbaşkanlığını kazanıyor. AK Parti ve MHP ittifakının oyları da TBMM'de yeterli sayıya ulaşıyor. Muhalefet seçimleri kazanamıyor." değerlendirmesinde bulundukları ve seçim sonuçlarına gölge düşürmek üzere taktik verdikleri öğrenilmişti.

Kaynak: AA