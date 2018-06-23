Seçimi 415 uluslararası gözlemci izleyecek

24 Haziran'daki seçimler için 8 uluslararası kuruluş ve parlamenter oluşumdan toplam 415 gözlemcinin Yüksek Seçim Kurulu'na (YSK) akreditasyonu sağlandı.

Seçimlerin adil, özgür ve şeffaf bir ortamda yürütülüp yürütülmediğini gözlemlemek için Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı'ndan (AGİT) 234, Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı Parlamenter Asamblesi'nden (AGİTPA) 72, Avrupa Konseyi Parlamenter Meclisi'nden (AKPM) 35, Akdeniz Parlamenter Asamblesi'nden (AKDENİZPA) 10, Karadeniz Ekonomik İşbirliği Parlamenter Asamblesi'nden (KEİPA) 5, Türk Dili Konuşan Ülkeler Parlamenter Asamblesi'nden (TÜRKPA) 15, Türk Dili Konuşan Ülkeler İşbirliği Konseyi'nden (Türk Konseyi) 21 ve Şanghay İşbirliği Örgütü'nden (ŞİÖ) 23 olmak üzere 415 kişi süreci takip edecek.

Akreditasyonu sağlanan gözlemciler, özellikle seçim günü oy verme ve oyların sayım-döküm ve tutanaklara geçirme işlemlerini sandık kurulunun görevini aksatmayacak şekilde izleyebilecek.

Gözlemciler, seçimlerde uluslararası seçim standartlarının sağlanıp sağlanmadığını, propaganda sürecini, seçime katılımı, seçim iş ve işlemlerini izleyerek, bu çalışmalar hakkında rapor hazırlayacak.

Kaynak: AA

