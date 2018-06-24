Seçim sonuçları büyük oranda belli oldu

81 ilde sandıklar kuruldu. Cumhurbaşkanı ve milletvekili seçimleri için oylar kullanıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan önde götürüyor

56 milyon seçmen sandık başındaydı, katılım oranı %87 oldu. Sandıkların %95,9'unun açılmasıyla seçim sonuçları büyük oranda netleşti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 23 büyük şehirde toplam 64 ilde %52,76 ile önde.

İstanbul Kısıklı, Huber Köşkü ve Ankara AK Parti Genel Merkezi'nde Erdoğan ve AK Parti'nin zaferi kutlanıyor.

İnce 6 ilde, Demirtaş 11 ilde

CHP Cumhurbaşkanı Adayı Muharrem İnce'nin oy oranı %30,74. İnce 6 ilde, HDP Cumhurbaşkanı Adayı Selahattin Demirtaş 11 ilde rakiplerinden önde. Demirtaş'ın oy oranı ise yüzde 8,00.

İYİ Parti Cumhurbaşkanı Adayı Meral Akşener ise yüzde 7,44 ile üçüncü sırada.

Karamollaoğlu ve Perinçek'in oy oranı düşük

Saadet Partisi Cumhurbaşkanı Adayı Temel Karamollaoğlu %0,89, Vatan Partisi Cumhurbaşkanı Adayı Doğu Perinçek de %0.20'lerde.

Ayrıca HDP yüzde 10 seçim barajını aşarak Meclis'e girdi. MHP'den ayrılan Meral Akşener’in liderliğinde ilk kez seçimlere katılan ve Millet İttifakı içinde yer alan İyi Parti de yüzde 10 barajını aştı.

AK Parti milletvekili seçimlerinde de önde

Milletvekili genel seçimlerinde ise açılan sandık sayısı %95,1. Cumhur İttifakı'nın oy oranı %53,75, Millet İttifakı'nın ise %34,09.

Milletvekili seçiminde ise 24 büyük şehirde AK Parti önde gidiyor. MHP ise önceki seçime göre 45 ilde oyunu artırdı.

Sonuçlar 24.00'dan önce

YSK Başkanı Sadi Güven, sonuçların saat 24.00'dan önce açıklanacağını söyledi.

İnce'nin oyları CHP'yi geçti

CHP'nin Cumhurbaşkanı Adayı Muharrem İnce'nin aldığı oy oranı ise açılan yüzde sandık oranına göre yüzde 30'u aştı.

CHP oyları HDP'ye kaydı

Öte yandan, HDP ve CHP oyları ile bu partilerin cumhurbaşkanı adaylarının aldığı oy oranları arasındaki farklılık dikkati çekti.

CHP'nin Cumhurbaşkanı Adayı Muharrem İnce'nin partisinden daha fazla oy alması ve HDP'nin aldığı yüzde 10.61 oya karşın, Cumhurbaşkanı Adayı Selahattin Demirtaş'ın aldığı oyun yüzde 7.61'de kalması, CHP oylarının HDP'ye kaydığı şeklinde yorumlandı.

CHP'nin kalesi olarak görülen İzmir, Edirne, Aydın, Muğla gibi illerdeki HDP oylarında artış oldu.

Kaynak: TRT Haber