Seçim güvenliğini 264 bin polis sağladı

Emniyet Genel Müdürlüğü Afet ve Acil Durum Yönetimi Merkezi’nde oluşturulan Seçim Güvenliği Koordinasyon Merkezi’nde, yurt genelinde cumhurbaşkanlığı ve milletvekilliği genel seçimlerinin huzur ve güven içinde yapılması için yoğun çaba gösterildi.

Kavşaklar, önemli noktalar ve seçmenlerin oy kullanmaya giderken kullandığı güzergahlar 50 binin üzerinde kameralardan anlık olarak izlendi. Merkeze ulaşan görüntü ve asayiş bilgileri yetkililerce değerlendirildi.

Seçimde güvenliği sağlamak amacıyla 264 bin 526 polis görev yaptı.

Kaynak: AA