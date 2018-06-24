  • 24 HAZIRAN 2018, PAZAR

TRT Haber

  • DOLAR 4.679
    EURO 5.455
  • BIST 95852.11
    ALTIN 190.926
Reklamı Kapat
Buradasınız : » » Seçim güvenliğini 264 bin polis sağladı

Seçim güvenliğini 264 bin polis sağladı

Emniyet Genel Müdürlüğü Seçim Güvenliği Koordinasyon Merkezi’nde, 81 ildeki güvenlik kamerası görüntüleri ve seçim güvenliğiyle ilgili veriler yakından takip edildi.

yazıyı büyüt yazıyı küçült
Seçim güvenliğini 264 bin polis sağladı

Emniyet Genel Müdürlüğü Afet ve Acil Durum Yönetimi Merkezi’nde oluşturulan Seçim Güvenliği Koordinasyon Merkezi’nde, yurt genelinde cumhurbaşkanlığı ve milletvekilliği genel seçimlerinin huzur ve güven içinde yapılması için yoğun çaba gösterildi.

Kavşaklar, önemli noktalar ve seçmenlerin oy kullanmaya giderken kullandığı güzergahlar 50 binin üzerinde kameralardan anlık olarak izlendi. Merkeze ulaşan görüntü ve asayiş bilgileri yetkililerce değerlendirildi.

Seçimde güvenliği sağlamak amacıyla 264 bin 526 polis görev yaptı.

Kaynak: AA

Etiketler: seçim koordinasyon merkezi, seçim, polis
Aşağıdaki kodu sitenize ekleyerek haberi paylaşabilirsiniz.
﻿

MANŞETLER



Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz, kaynak gösterilmeden kullanılamaz.
İLETİŞİM KÜNYE Copyright © 2018. TRT HABER