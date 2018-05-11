Seçim güvenliği için sıkı tedbirler alındı

24 Haziran'da yapılacak Cumhurbaşkanı ve 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri yaklaşırken seçim güvenliğiyle ilgili hazırlıklar da yoğunlaştı.

İçişleri Bakanlığı, 24 Haziran Seçim Güvenliği Genelgesini yayımladı ve 81 il valiliğine gönderdi.

Seçimin huzur ve güven ortamında yapılması, seçmen iradesinin sağlıklı bir şekilde sandığa yansıması için güvenlik tedbirleri titizlikle uygulanacak.

Tüm illerde "Seçim Koordinasyon Merkezleri" kurulacak.

Miting alanları ve sandık çevrelerini hedef alabilecek her türlü eyleme yönelik güvenlik tedbirleri en üst seviyeye çıkarılacak.

Kamu binaları, siyasi parti binaları, mabetler ve benzeri hassas noktalarda koruma tedbirleri artırılacak.

Devlet büyükleri, siyasi parti yöneticileri gibi seçilmiş kişiler ile kanaat önderleri, belediye başkan vekilleri gibi hedef olabilecek kişilerin korunmasıyla ilgili önlemler alınacak.

Elektrik kesintilerine karşı enerji dağıtım merkezlerinde de tedbirler alınacak.

Oyların sayımı aşamasında sandık çevresi ve etrafında yetkili ve görevli haricinde hiç kimse bırakılmayacak.

Seçim güvenliği açısından gerekli görülmesi durumunda valiler, oy verme gününden en geç bir ay önce sandıkların seçim bölgelerine taşınması, sandık ve seçim bölgelerinin birleştirilmesi ile seçmen listelerinin karma şekilde düzenlenmesini isteyecek.

Kaynak: AA