Seçim günü üç şehirde basın merkezi kurulacak

Basın Yayın ve Enformasyon Genel Müdürlüğü'nden (BYEGM) yapılan yazılı açıklamaya göre, 24 Haziran'da Cumhurbaşkanı ve 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimi'ni takip etmek isteyen yerli ve yabancı basın mensuplarının mesleki faaliyetlerini en iyi şekilde yürütebilmeleri için Ankara, İstanbul ve Diyarbakır'da birer basın merkezi kuracak.

Sarı basın kartı ve akreditasyon zorunluluğu

Basın merkezleri, BYEGM tarafından verilen sarı basın kartı sahibi yerli ve yerleşik uluslararası basın mensupları ile seçimleri izlemek üzere yurt dışından gelen ve BYEGM tarafından akredite edilen geçici akreditasyon kartı sahibi uluslararası basın mensuplarının kullanımına açık olarak hizmet verecek.

Seçim sonuçlarına dair veriler, Anadolu Ajansı (AA) tarafından sağlanacak. Basın mensuplarına belirli bir düzen ve sıra dahilinde canlı yayın yapma imkanı sunulacak.

Basın merkezleri seçim günü saat 10.00'dan itibaren hizmete açık olacak.

Kaynak: AA