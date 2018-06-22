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Seçim çalışması yürüten AK Partililere taşlı saldırı: 3 gözaltı

Van Çatak'ta, AK Partililere seçim çalışması sırasında HDP'li bir grup taşla saldırdı, 2 partili yaralandı.

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Seçim çalışması yürüten AK Partililere taşlı saldırı: 3 gözaltı

Van Çatak Uzuntekne mahallesinde seçim çalışması yapan, aralarında AK Parti İlçe Başkanı Tahsin Babur'un da bulunduğu partililer, HDP'li bir grubun taşlı saldırısına uğradı.

Olayda Metin ve Engin Çelik yaralandı. Yaralılar Çatak Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Olay yerine gelen güvenlik güçleri, saldırıyla ilgili 3 şüpheliyi gözaltına aldı.

İlçe Başkanı Babur, saldırıyı gerçekleştirenleri kınadığını belirterek, "Parti çalışanlarımız, HDP'li grubun çirkin saldırısına uğradı. İki arkadaşımız yaralandı. Olayı kınıyoruz. Demokrasi için yarışıyoruz. Bunların demokrasi dediği şey buysa böyle demokrasi istemiyoruz." diye konuştu.

Kaynak: AA

Etiketler: Van, Çatak, AK Parti, saldırı, hdp
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